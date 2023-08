Voici le meilleur série de zombies du siècle et elle est sortie cette année-même : tu dois la regarder.

Elle est arrivée en janvier et a laissé un goût incroyable aux amoureux du cinéma et des jeux vidéo.

Cette série est probablement aussi la meilleure de l’année

Le catalogue de HBO Max nous a apporté ce qui est probablement l’une des meilleures séries de l’année, aux côtés de Poker Face de SkyShowtime. Il s’agit d’une série basée sur un jeu vidéo et qui possède l’un des duos les plus emblématiques de l’histoire des jeux vidéo. Avec une intrigue mature, qui se prend au sérieux et qui offre un niveau de production absolument hors normes.

Cependant, dans cet article, nous nous en tenons à la notation d’IMDB pour garantir cela. Les notes fluctuent et ne sont pas toujours fiables dans un art où tout est incroyablement subjectif. C’est pourquoi, si vous n’avez pas aimé la série et que vous avez une autre favorite de zombies, c’est tout à fait acceptable et génial. Même si ce qui apparaît dans « The Last of Us » ne vous semble pas être des zombies au sens canonique du terme, car ils sont vraiment infectés (comme ceux de 28 jours plus tard ou d’autres productions). L’important est de profiter d’une bonne série de zombies et c’est sur cela que repose cette recommandation.

Une série à ne pas manquer

Tout semble normal dans la vie des Miller. Le protagoniste, Joel, vit avec sa fille dans une petite maison au Texas et son frère vit à proximité, avec qui il travaille dans la construction de logements. Ainsi, tous deux mènent une vie tranquille, détendue et peu ambitieuse, où le temps passe et ils en profitent après avoir quitté l’armée. Le problème est que les choses commencent à tourner au vinaigre. Les actualités signalent des comportements erratiques chez certaines personnes devenues très agressives. Une nuit, leur quartier sera en proie aux flammes et tout deviendra complètement fou, ce qui se transformera en une course pour leur vie.

C’est le synopsis du premier épisode, car le reste de la saison se déroule après l’effondrement mondial de la civilisation de consommation. Nous parlons sans aucun doute d’une série brillante, avec un grand avenir devant elle, dans laquelle Joel et Ellie formeront un tandem merveilleux : The Last of Us.

Cette série brille par :

Sa valeur de production gigantesque, elle est très bien réalisée, tout est spectaculaire visuellement et l’intrigue est captivante.

Le duo joué par Pedro Pascal et Bella Ramsey est absolument brillant.

Et ce n’est pas seulement le duo, les acteurs secondaires brillent également de manière très puissante.

La série comporte des zombies, et il est vrai qu’ils font vraiment peur . Mais elle se concentre vraiment sur les relations entre les personnages et sur le grand voyage auquel ils sont destinés .

La fin de saison est spectaculaire et nous prépare une deuxième saison encore meilleure.

Pour ces raisons, c’est l’une des meilleures séries de l’année et probablement, dans sa première saison, la meilleure série de zombies jamais réalisée. Bien que le niveau de la première saison de « The Walking Dead » soit également exceptionnel. The Last of Us bénéficie d’un taux d’approbation critique de 96% sur Rotten Tomatoes, ce qui est difficile à obtenir.

Vous pouvez regarder cette série sur HBO Max si vous avez un abonnement à la plateforme.

