O2 fait face à ses concurrentes en améliorant sa fibre

Les améliorations de Lowi et Pepephone ont obligé O2 à améliorer ses tarifs de fibre.

La première offre vous permet de souscrire à une fibre de 1 Gbit/s sans ajouter de téléphone fixe

O2 a introduit deux nouvelles offres. La première est un pack fibre avec 500 Mb et 100 Go sur mobile, tandis que la deuxième vous permet de souscrire à une fibre de 1 Gbit/s à domicile sans avoir besoin d’ajouter de téléphone fixe. Avec ces offres, vous disposerez du réseau de Telefónica et il n’y aura pas d’engagement. C’est une réponse aux récentes améliorations de Pepephone et Lowi.

Le prix de la nouvelle combinaison fibre et mobile d’O2 est de 42€/mois. Elle comprend une fibre de 500 Mb et une ligne mobile de 100 Go avec appels illimités. Il s’agit d’une grande fusion qui améliore la seule combinaison précédente d’O2, avec 500 Mb de fibre et 50 Go sur mobile. Celle-ci est toujours disponible au prix de 38€/mois, soit 4€ de moins, mais elle a la moitié des données de la nouvelle offre.

500 Mb + 100 Go

D’autre part, Pepephone a récemment amélioré sa combinaison fibre et mobile. Il est passé de 800 Mb et 99 Go cumulables à la même fibre mais avec 10 Go supplémentaires, atteignant ainsi 109 Go cumulables. Le prix de cette offre est sensiblement plus élevé que celui d’O2, car il coûte 50,90€/mois, mais elle a l’avantage d’avoir une fibre et des données cumulables supérieures, en plus d’inclure Netflix. Ni O2 ni Pepephone n’ont d’engagement.

Lanzamos nuevas tarifas de Fibra y Móvil y solo Fibra: ◾Fibra 500Mb y 100GB en el móvil con llamadas ilimitadas por 42€ (IVA Incl.) ◾Fibra 1Gb por 31€ (IVA Incl.) Contratables desde hoy en https://t.co/0Rbnvsk4wH. pic.twitter.com/JeEN63bWBN — O2 España (@o2es) 22 août 2023

L’autre nouveauté est la fibre de 1 Gbit/s pour 31€/mois. Le bon côté de cette offre est qu’elle n’a pas besoin d’être accompagnée d’un fixe, car de plus en plus de personnes appellent uniquement depuis leur mobile mais paient le service fixe, par obligation. De cette manière, il est possible de garantir une connexion rapide en fibre symétrique avec le réseau de Telefónica, pour seulement 31€/mois.

1Gb d’O2

Il s’agit d’une réponse à la nouvelle offre de Lowi, qui a récemment introduit la fibre de 1 Gbit/s (équivalent à 1000 mégabits/s) sans avoir besoin de la combiner avec un mobile ou un fixe. La contre-attaque d’O2 a été instantanée, non seulement en la proposant à peine 6 jours après l’annonce de la nouvelle offre de Lowi, mais aussi avec un prix inférieur. Rappelons que la marque secondaire de Movistar permet de souscrire aux 1000 mégabits/s pour 31€/mois, tandis que la marque secondaire de Vodafone propose exactement la même chose, mais pour 34,95€/mois.



