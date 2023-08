Mon iPad préféré de tous les temps a une grande remise sur Amazon

Le nouvel iPad mini 6 pourrait être à vous pour beaucoup moins grâce à cette offre d’Amazon.

L’iPad mini 6 bénéficie d’une importante réduction sur Amazon.

Si je devais recommander un iPad à quelqu’un en ce moment, je recommanderais sans aucun doute l’iPad mini 6. Pourquoi ? Parce que je pense que c’est le seul modèle d’iPad qui n’a pas perdu l’essence de ce qu’est un iPad. Un iPad qui pourrait être à vous pour beaucoup moins si vous profitez de cette excellente offre d’Amazon qui le propose à seulement 594 euros.

Une importante réduction si l’on considère que son prix officiel sur l’Apple Store est de 649 euros pour le modèle de 64 Go de stockage. Et cet iPad est le meilleur compagnon que vous puissiez avoir pour toutes sortes de choses. C’est comme avoir un iPhone avec un écran plus grand pour pouvoir consommer des médias, utiliser les réseaux sociaux, prendre de petites notes, etc.

La raison pour laquelle je le recommande autant est, comme je l’ai dit précédemment, qu’il n’a pas perdu l’essence de ce que l’iPad prétendait être : un dispositif entre l’iPhone et le Mac pour ces utilisations où vous voulez un écran plus grand, mais où vous n’avez pas besoin de sentir que vous utilisez un deuxième ordinateur.

iPad mini

L’iPad mini se distingue également par toutes ses caractéristiques

L’iPad mini 6 se distingue également par son design. Une tablette petite, compacte et maniable. Elle dispose d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, parfait pour consommer du contenu multimédia à la maison lorsque vous voulez un appareil plus grand qu’un iPhone mais plus petit qu’un iPad Air ou un iPad Pro.

Et même si j’ai dit que l’un des avantages de cet iPad mini est de ne pas avoir la puissance des Pro ou des Mac, il n’est pas non plus en reste à ce niveau, car à l’intérieur, nous trouvons le processeur A15 Bionic d’Apple, le même que celui monté sur les iPhone 13, 13 Pro ou les iPhone 14 lancés l’année dernière. Un processeur qui rendra tout rapide et fluide, permettant également de profiter des dernières versions d’iPadOS, telles que l’iPadOS 17.

Par ailleurs, il est livré avec d’autres fonctionnalités telles que Touch ID sur le bouton d’alimentation et une caméra frontale FaceTime de 12 MP avec encadrement centralisé pour que vous soyez magnifique lors des appels vidéo. Sans oublier qu’il dispose d’un port USB-C et est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération pour que vous puissiez libérer votre créativité.

iPad mini

En résumé, l’iPad mini 6 est l’un des meilleurs modèles d’iPad que vous pouvez acheter en 2023, d’autant plus si vous profitez de l’offre d’Amazon qui le propose à seulement 594 euros.

