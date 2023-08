Un concurrent inattendu est apparu pour Samsung dans le marché des pliables : il détient déjà 50% du premier marché mondial

La Chine résiste à la puissante entreprise sud-coréenne.

Les téléphones pliables de Huawei dominent Samsung en Chine.

Samsung, grâce à ses Galaxy Z Flip5 et Fold5, réussit mondialement sur le marché des téléphones pliables. Mais en Chine, il a un concurrent puissant : Huawei. En effet, sur le premier marché mondial où Samsung n’a pas la même domination que dans d’autres pays, le Huawei Mate X3, ainsi que ses modèles similaires, domine avec plus de 50% des ventes dans le secteur des téléphones pliables au premier semestre 2023.

Samsung ne peut pas rivaliser avec Huawei sur son terrain.

Comme l’indique GSMArena, en Chine, la première puissance mondiale sur le marché des smartphones, l’intérêt pour les téléphones pliables est également en hausse, mais contrairement au reste du monde où Samsung domine, Huawei avec son Mate X3 domine en Chine, un téléphone qui, malgré son prix élevé de plus de 2000 euros, séduit les utilisateurs chinois plus que d’autres alternatives.

Il faut également tenir compte des particularités du marché chinois. En effet, selon les données de Counterpoint, Huawei est l’une des marques qui connaît la croissance la plus rapide dans ce pays. En réalité, c’est la première fois qu’Android et iOS ont un troisième concurrent d’une telle importance sur un marché, où HarmonyOS détient plus de 10% du marché et est en hausse. Sur le marché mondial, cependant, ce chiffre n’est encore que de 2%.

Les téléphones pliables sont à la mode.

Il est clair que Huawei domine le marché chinois dans ce segment, qui a augmenté de 78% dans le pays asiatique, mais si on regarde l’état global, Samsung est l’entreprise qui domine le plus parmi les téléphones pliables. En Amérique latine, ils batent des records de vente, et dans leur pays d’origine, la Corée du Sud, ils ont dépassé le million d’unités réservées avant leur lancement.

Les téléphones pliables, chaque jour qui passe, sont de plus en plus populaires et ne sont plus un appareil de niche. En réalité, les doutes sur leur durabilité disparaissent peu à peu, grâce aux performances des terminaux actuels ou à des réglementations telles que celles que Google souhaite mettre en place. En 2023, la vague des téléphones pliables est plus que tangible, avec de plus en plus de marques dans le segment.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :