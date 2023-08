PlayStation 5 baisse à nouveau son prix pour une durée limitée : économisez 100 euros sur votre achat.

Cette promotion arrivera en France le 25 août prochain et durera jusqu’au 7 septembre.

La PS5 coûte 100 euros de moins du 25 août au 7 septembre

Il n’y a pas si longtemps, si vous vouliez vous procurer une PlayStation 5, vous pouviez la trouver avec une réduction de 100 euros sur son prix dans plusieurs pays. Bien que cette promotion soit terminée, PlayStation France a de très bonnes nouvelles pour tous ceux qui n’ont pas profité de cette offre et qui n’ont toujours pas la console de nouvelle génération de Sony, qui a déjà dépassé les 41,7 millions d’unités vendues dans le monde entier.

Comme nous l’avons dit, PlayStation France a annoncé que la PS5, dans sa version avec lecteur, bénéficiera à nouveau d’une réduction de 100 euros très bientôt, et celle-ci sera disponible à la fois dans les stores habituels et dans la boutique en ligne PlayStation Direct. Bien sûr, cette promotion est de retour pour une durée limitée, donc si vous prévoyez d’en profiter, ne manquez aucun détail de ce que nous vous expliquons ci-dessous.

Acheter une PS5 redeviendra moins cher, mais pour une durée limitée

PlayStation France souhaite terminer l’été, du moins en ce qui concerne la période des vacances scolaires et du travail, en baissant le prix de la PlayStation 5, de sorte que son prix sera désormais 100 euros moins cher, passant de 549,99 à 449,99 euros. De plus, il convient de mentionner que cette promotion sera disponible pour une durée limitée, débutant le 25 août prochain et se terminant le 7 septembre.

Il est attendu qu’avec cette nouvelle offre, Sony parvienne à augmenter les ventes de la PS5, du moins en France, ce qui pourrait leur être très utile en vue de la prochaine sortie de Project Q. Dans l’annonce partagée par Sony, ils indiquent ce qui suit sur leur console de nouvelle génération :

« Avec la console de nouvelle génération PS5, les joueurs profiteront de temps de chargement minimaux grâce au SSD haute vitesse, d’une expérience de jeu plus immersive grâce au retour haptique, aux gâchettes adaptatives et à l’audio 3D. Une technologie de pointe qui permet de plonger dans une nouvelle et incroyable génération de jeux à laquelle s’ajoutent cette année de fantastiques lancements déjà disponibles, tels que Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Star Wars Jedi : Survivor, Street Fighter 6 ou PlayStation VR2, ainsi que de nombreux autres grands titres à venir comme EA Sports FC 24, NBA 2K24, Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage ou Avatar: Frontiers of Pandora ».



