Xiaomi, au niveau des meilleurs fabricants du marché : les quatre années de mises à jour Android sont désormais une réalité

La présentation qui a eu lieu il y a quelques jours en Chine nous a laissé de nombreux détails intéressants au-delà de la mise en avant des Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi Pad 6 Max et même le nouveau Redmi K60 Ultra. En réalité, nous vous avons déjà parlé de tout sur le nouveau protecteur d’écran intelligent qui équipe ce dernier modèle, mais il y a eu un détail qui est passé assez inaperçu mais qui est d’une grande importance pour tous les utilisateurs de Xiaomi.

En réalité, la marque l’a souligné avec beaucoup d’insistance dans sa dernière publication via son profil officiel sur Weibo, et ce détail concerne une nouvelle politique de mises à jour qui fait ses débuts avec le nouveau Redmi K60 Ultra, un téléphone qui pourra profiter de quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité, pas mal du tout.

Longue vie aux nouveaux smartphones de Xiaomi

Beaucoup d’entre vous vous souviendront que lorsque les nouveaux Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 ont été annoncés au niveau mondial, la société asiatique a confirmé que ceux-ci seraient les premiers appareils à pouvoir bénéficier de trois ans de mises à jour Android et jusqu’à cinq ans de correctifs de sécurité, une chose que, malheureusement, d’autres modèles ne pourraient pas profiter, comme c’est le cas du Xiaomi 13 Lite.

Eh bien, il semble que Xiaomi elle-même ait décidé d’étendre ces délais en raison des exigences de ses utilisateurs et en voyant que d’autres fabricants poussent dans ce sens, bien que pour le moment, cela n’aura d’effet que sur le marché chinois avec le Redmi K60 Ultra en attendant la confirmation de son arrivée au niveau mondial.

Cela indique que ce dispositif est assuré de recevoir la mise à jour vers Android 17, étant donné qu’il a été présenté avec Android 13, une excellente nouvelle qui espérons-le sera bientôt étendue à de nombreux autres modèles et autres marchés afin de prolonger la durée de vie de nos téléphones mobiles.

Pour l’instant, on ne sait pas si cette décision finira par affecter les ROM mondiales ou européennes de MIUI dans un avenir proche, mais au moins nous sommes certains que Xiaomi est plus que conscient que le logiciel joue un rôle de plus en plus important dans le monde de la téléphonie mobile, compte tenu des limites atteintes en termes de matériel.

