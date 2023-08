Deux compagnies aériennes perdent une valise, heureusement elle avait un AirTag

Ni ces deux compagnies aériennes ne trouvent une valise qu’un AirTag localise en quelques secondes

Cet AirTag trouve quelque chose que deux compagnies aériennes n’ont pas pu trouver

L’AirTag d’Apple est d’une grande utilité pour ses utilisateurs. Il n’y a pas une semaine où nous ne connaissons pas une histoire liée au traqueur d’Apple. Des histoires comme celle d’une femme qui a retrouvé son vélo volé ou celle d’un homme qui a réussi à retrouver sa moto également volée.

Cette fois-ci, l’histoire a pour protagonistes une valise, deux compagnies aériennes et un AirTag. Parce que oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, Winston Sih a perdu sa valise avec l’aide de deux compagnies aériennes, mais heureusement, elle avait un AirTag à l’intérieur.

Ces deux compagnies aériennes démontrent, une fois de plus, pourquoi nous devons avoir un AirTag dans nos bagages

Winston Sih devait voyager de Chicago à Toronto en début de mois, mais la compagnie aérienne United Airlines l’a détourné vers Washington. Après une attente due à un retard de vol, il est finalement arrivé à Toronto, mais sans sa valise. Sa valise est restée à Washington, mais l’histoire ne s’arrête pas là et cela aurait pu être bien pire s’il n’y avait pas eu un AirTag à l’intérieur.

D’après les déclarations faites à DailyHive, le propriétaire de la valise a déclaré que United Airlines, après s’être rendu compte qu’ils avaient laissé sa valise à terre, l’ont envoyée à Toronto sur le vol d’une autre compagnie aérienne, Air Canada. En raison d’un problème de communication entre les deux compagnies aériennes, la valise est restée sur le tapis roulant sans que personne ne la récupère.

Comme sa valise ne lui était pas rendue, il a appelé les compagnies aériennes et on lui a dit que sa valise était toujours à Washington à cause d’un problème de système, ce qu’il a pu vérifier comme étant faux grâce à l’application Localiser sur son iPhone et à l’AirTag qui se trouvait dans sa valise.

➡️ Voir l’offre Apple AirTag

Grâce au fait qu’il savait que sa valise était bien arrivée à l’aéroport de Toronto grâce à l’AirTag, il l’a récupérée lui-même. Qui sait ce qui se serait passé si cette valise n’avait pas eu ce petit, mais efficace traceur.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :