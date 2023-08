Le realme GT5 sera une bête avec Snapdragon 8 Gen 2 et 24 Go de RAM : nous savons déjà quand il sera présenté

Le nouveau realme GT5 sera officiellement présenté le 28 août prochain en Chine à 14h, soit 8h du matin en France.

Image dévoilée du nouveau realme GT5 couleur verte

Peu à peu, les fabricants de smartphones présentent leurs paris dans la gamme haute pour cette année 2023, et après les Nothing Phone (2) et les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, le prochain à voir le jour sera le nouveau flagship de realme, un realme GT5 qui a de moins en moins de secrets.

En effet, c’est realme lui-même qui a officiellement confirmé à la fois la date de sortie et les principales caractéristiques du nouveau realme GT5.

Voici tout ce que nous savons sur le realme GT5

Récemment, realme a partagé une publication sur Weibo dans laquelle il a partagé l’affiche du lancement de son nouveau terminal phare, un realme GT5 qui sera présenté officiellement le lundi 28 août en Chine à 14h, soit 8h du matin en France.

De plus, la jeune marque chinoise a également partagé plusieurs publications sur ce réseau social où elle confirme certaines des principales spécifications de son nouveau flagship. Ainsi, nous savons déjà que le realme GT5 disposera d’un écran AMOLED de 6,74 pouces qui aura un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité maximale de 1450 nits et qui sera équipé d’une puce X7 de Pixelworks qui améliorera la qualité vidéo.

De plus, realme a également confirmé que le realme GT5 disposera de la version de base du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à 3,2 GHz et non de la variante modifiée utilisée par Samsung dans ses derniers appareils, qui sera soutenue par quatre options de mémoire RAM de 8, 12, 16 et 24 Go de type LPDDR5X et plusieurs options de stockage interne de 128, 256, 512 Go et 1 To de type UFS 4.0.

Quant au reste des caractéristiques du nouveau flagship de realme, il est prévu qu’il opte pour une batterie de 5 000 mAh avec une charge ultra-rapide de 240W et un triple module de caméras arrière composé d’ un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels de résolution.

