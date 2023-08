Instagram et Facebook vont changer en Europe : les Stories et les Reels pourront être vus dans l'ordre chronologique

Meta va effectuer d’importants changements sur ses plateformes pour se conformer à la DSA en Europe.

L’application Instagram sur un smartphone Android

De grands changements sont à venir pour deux des réseaux sociaux les plus utilisés de la planète : Meta a annoncé l’arrivée d’une série de fonctionnalités et de mesures visant à respecter la nouvelle Directive sur les services numériques (DSA), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a décidé de devancer la date limite, en confirmant que la DSA sera pleinement appliquée à Facebook, Instagram et aux autres plateformes qui composent le catalogue de l’entreprise.

Plus de 1000 employés de Meta travaillent pour se conformer à la DSA

Meta garantit que la mise en œuvre de la DSA sera importante et aura un impact significatif sur les expériences des citoyens européens lors de l’utilisation des réseaux sociaux. Dans cet esprit, ils affirment que depuis des années, l’entreprise soutient un « régime réglementaire harmonisé qui protège efficacement les droits des utilisateurs en ligne tout en permettant l’innovation ».

C’est pourquoi, depuis que la DSA a commencé à prendre forme à la fin de l’année dernière, l’entreprise a consacré plus de 1000 personnes au développement de solutions répondant aux exigences de la DSA.

Parmi ces mesures, on retrouve de nouvelles mesures qui amélioreront la transparence sur le fonctionnement des systèmes (comme le célèbre « IA » qui décide du type de contenu que vous voyez sur Instagram et Facebook). Il est également prévu de donner aux utilisateurs plus de liberté dans la façon dont ils utilisent et personnalisent leurs expériences sur les différentes plateformes.

L’ordre chronologique arrivera sur les Reels et les Stories

Un des changements les plus importants qui se produiront à cet égard sera la possibilité d’organiser de manière chronologique le contenu affiché dans les Reels et les Stories, tant sur Instagram que sur Facebook. C’est ce qu’a expliqué Nick Clegg, le président des affaires mondiales chez Meta :

Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de voir les Stories et les Reels uniquement des personnes qu’ils suivent, classés chronologiquement du plus récent au plus ancien. Ils pourront également voir des résultats de recherche basés uniquement sur les mots qu’ils saisissent, au lieu de résultats personnalisés spécifiquement pour eux en fonction de leurs activités précédentes et de leurs intérêts personnels.

Avec ces changements, et d’autres à venir, les utilisateurs auront la capacité de « s’échapper » des algorithmes de recommandation que Meta a progressivement mis en place sur ses réseaux sociaux.

Les changements seront mis en place progressivement tout au long de ce mois-ci et devraient arriver aux utilisateurs d’Instagram et de Facebook résidant en Europe dans les semaines à venir.

