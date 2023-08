Huawei reprend le dessus : c’est désormais la marque qui vend le plus de téléphones pliables en Chine

Les nouveaux téléphones pliables de Huawei connaissent un grand succès en Chine, selon l’entreprise.

Le Huawei Mate X3 est l’un des derniers smartphones pliables de la marque.

Les téléphones pliables de Huawei rencontrent un grand succès en Chine. Malgré la situation difficile que traverse encore l’entreprise, des modèles tels que le récent Mate X3 semblent être très bien accueillis par les consommateurs de leur pays d’origine, et au cours du premier semestre de 2023, la marque s’est positionnée en première position du marché avec une part de marché de 50 %.

Il s’agit d’un exploit digne d’admiration, surtout parce qu’en Chine, il est possible de trouver un nombre de concurrents bien supérieur à celui présent sur le marché mondial, avec des concurrents de marques comme OPPO, vivo, HONOR ou Xiaomi qui tentent de lutter pour la première place.

Les pliables de Huawei n’ont pas besoin de la 5G pour dominer le marché chinois

Comme le partage GSMArena, un rapport récemment publié par une société d’analyse d’origine chinoise confirme que Huawei est la marque qui a vendu le plus de téléphones pliables en Chine au cours des six premiers mois de l’année. Et cela malgré le fait que ses téléphones n’ont pas de connectivité 5G en raison des restrictions imposées par le gouvernement américain depuis plusieurs années déjà.

Ainsi, Huawei se positionne comme le leader du marché qui enregistre une croissance de 72 % par rapport à l’année précédente, et qui gagne peu à peu du terrain dans le segment des smartphones classiques.

En dehors du marché chinois, la situation change. Samsung reste le leader mondial sur le marché des smartphones pliables, et 4 sur 5 des « foldables » vendus appartiennent déjà à la série Galaxy Z. En revanche, Huawei, bien qu’il vende ses derniers téléphones pliables également sur le marché mondial, peine à décoller comme il le fait dans son pays d’origine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :