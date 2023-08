Les premiers téléphones pliables économiques de Samsung pourraient arriver plus tôt que tu ne l’imagines.

Samsung a été la première marque à parier sérieusement sur les smartphones pliables et ce pari porte ses fruits, car la marque coréenne est devenue la grande dominatrice de ce marché et ses derniers smartphones pliables, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, battent des records de ventes dans certaines régions comme l’Amérique latine.

Eh bien, nous venons d’apprendre que la société coréenne se prépare déjà à franchir une nouvelle étape en ce qui concerne la famille Galaxy Z, à savoir lancer sur le marché son premier smartphone pliable bon marché, qui, selon une fuite, arrivera plus tôt que prévu.

Le populaire leaker Revegnus a récemment publié un post sur X (le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter) dans lequel il révèle que le premier terminal pliable économique de Samsung, qui pourrait s’appeler Galaxy Z FE, arrivera sur le marché l’année prochaine après que les futurs Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 auront vu le jour.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.

— Revegnus (@Tech_Reve) 20 août 2023