Cette folie de téléphone portable avec 12 Go de RAM revient à son prix minimum

Puissance brutale, très bon appareil photo, grande batterie et un écran qui séduit dès le premier regard.

Le POCO F5 est à un autre niveau, on ne peut pas le considérer comme un milieu de gamme car il offre des performances haut de gamme avec des matériaux résistants.

Vous avez besoin d’un téléphone durable et puissant ? Avec un bon écran, une batterie de longue durée et un système de caméra digne de la gamme moyenne-haute ? Je vous recommande donc ce POCO F5 dans sa version haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il peut être à vous jusqu’au 28 août pour seulement 379,99 euros sur AliExpress Store. Sur le site officiel, il est au prix de 449,99 euros et sur Amazon, il est à 389,90 euros.

Pour ce prix bas, vous obtiendrez l’un des meilleurs téléphones de POCO de l’année, équipé d’un matériel de dernière génération, mis à jour vers Android 13, et un smartphone qui vous surprendra par ses performances dans toutes les tâches que vous lui demandez. Et le meilleur de tout, les 3 couleurs sont disponibles avec la même réduction.

Achetez l’un des meilleurs téléphones de 2023 pour 379 euros

Tout d’abord, parlons de son design. C’est un téléphone fabriqué en polycarbonate résistant aux chutes et aux rayures, avec seulement 7,9 mm d’épaisseur et un poids de 181 grammes. Il est très léger et très facile à manipuler d’une seule main. Il se sent très bien en main et l’expérience d’utilisation est satisfaisante.

En ce qui concerne son écran, nous avons un écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz. Il dispose d’une luminosité maximale de 1000 nits, de la compatibilité avec Dolby Vision et HDR10+, d’un contraste extrêmement élevé et d’une protection Gorilla Glass 5. Le lecteur d’empreintes digitales a été déplacé sur le côté droit du bouton d’alimentation.

À l’intérieur se cache le moteur de ce POCO F5, un monstre du nom de Qualcomm et du nom de famille Snapdragon 7+ Gen2. C’est un processeur 4 nm qui fonctionne à une fréquence maximale de 2,91 GHz aux côtés de la puce graphique Adreno 725. Cet appareil est livré avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. En ce qui concerne ses performances, il a peu de rivaux car il atteint 969 000 points sur Antutu.

Son système photographique est exceptionnel. Il dispose d’une triple caméra arrière avec stabilisateur optique composé d’un capteur principal Omnivision OV64B de 64 MP f/1.79, un grand-angle Sony IMX355 de 8 MP avec un champ de vision de 119 degrés et un objectif macro. Nous pourrons enregistrer en 4K à 60 fps sans problème. Son capteur frontal Samsung de 16 MP réalise de superbes portraits.

La batterie de ce POCO F5 est de 5000 mAh et elle vous tiendra entre 1 et 2 jours et demi, selon votre utilisation. Il a une puissance de charge jusqu’à 67W, vous aurez donc une batterie à 100% en moins de 45 minutes. Enfin, en termes de connectivité, il est l’un des plus complets : 5G, NFC, port pour casque, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, double SIM et infrarouges.

