Samsung développerait un dispositif prometteur sans bordures

Les Coréens ont relevé le défi lancé par Apple et semblent maintenant déterminés à développer leur propre téléphone tout écran.

Nous devrons peut-être bientôt dire au revoir aux bordures sur les smartphones Samsung.

Nous savons déjà qu’Apple est devenue très ambitieuse en ce qui concerne les écrans de ses iPhone. La marque américaine a demandé à Samsung et à LG de créer des écrans sans bordures ; ils veulent obtenir un téléphone tout écran le plus rapidement possible. Pour l’instant, nous savons déjà que les iPhone 15 devraient avoir les bordures les plus fines du marché, ce qui rapproche progressivement cet objectif.

C’est précisément dans cette tendance que s’inscrit Samsung qui, selon les informations d’Android Authority, prépare un appareil sans bordures qui, sur le papier, semble assez prometteur. Cette nouvelle a été confirmée par l’entreprise et, apparemment, le téléphone inclura une caméra selfie sous l’écran, dans la lignée de ce que nous avons vu sur la famille Galaxy Z Fold.

Samsung veut aussi son tout écran

Le directeur de Samsung Display, Jung Yong-wook, a confirmé que l’écran sans bordures est en cours de développement :

Samsung Display prépare une caméra qui sera située sous le panneau et un produit avec un concept de zéro bordures qui élimine complètement les bordures.

Le dirigeant de Samsung a également suggéré qu’il y aurait plusieurs points clés pour réussir à concevoir un téléphone sans bordures : une stratification en 3D, un contrôle de la luminosité sur les bords et la caméra frontale sous l’écran déjà mentionnée, un système qui ne convainc pas encore totalement les utilisateurs et les observateurs de l’industrie en général.

Une chose est sûre : un écran sans bordures révolutionnerait notre façon de voir nos téléphones portables. Et bien sûr, le premier fabricant qui parviendra à lancer un appareil avec un tel écran attirera énormément d’attention. Cependant, tout ce qui brille n’est pas de l’or : les écrans peuvent être moins durables que ceux qui en ont.

En ce qui concerne le placement du capteur avant sous l’écran, cela est logique. En d’autres termes, si nous éliminons les bordures, il n’y a pas non plus d’espace pour une encoche ou un découpage dans lequel loger la caméra. Ce n’est pas la solution idéale, mais pour l’instant, il ne semble pas y en avoir d’autre.

