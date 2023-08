Xiaomi Smart Kids Watch : la première montre intelligente pour enfants de Xiaomi au niveau mondial est maintenant officiellement incroyable

L’affaire de Xiaomi et de son catalogue est une véritable folie. Nous savons déjà que la marque présente toutes sortes d’appareils, peu importe dans quel marché elle le fait, mais dans de nombreux cas, certains des produits qu’elle lance en Chine ne finissent pas par être disponibles à l’échelle mondiale, bien que, heureusement, certains d’entre eux le fassent même si c’est surprenant.

C’est précisément le cas de la Xiaomi MITU Children Watch Phone 5C, une montre intelligente conçue pour les enfants qui a été présentée en Chine en 2021 et qui vient d’être présentée aujourd’hui à l’échelle mondiale sous le nom de Xiaomi Smart Kids Watch.

Fiche technique de la Xiaomi Smart Kids Watch

Xiaomi Smart Kids Watch DIMENSIONS ET POIDS 54,4 x 41,4 x 14,6 mm 52 grammes ÉCRAN Écran LCD de 1,4 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels

Luminosité maximale de 279 nits RÉSISTANCE 2 ATM COMPATIBILITÉ Android 6.0 ou iOS 12.0 et ultérieurs BATTERIE 900 mAh AUTONOMIE 8 jours d’utilisation typique CAPTEURS GPS et Glonass pour le positionnement en temps réel G-Sensor CONNECTIVITÉ Bluetooth 4.2 AUTRES Modes d’exercice

Caméra de 2 MP pour les appels vidéo

Microphone et haut-parleur intégrés pour l’envoi et la lecture de messages vocaux Construction en plastique et en silicone de haute résistance PRIX N/D

Grande autonomie, un design attrayant et même une puce GPS intégrée

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, cette nouvelle Xiaomi Smart Kids Watch se distingue principalement par son design entièrement dédié à l’utilisation pour les enfants, avec des couleurs vives et attrayantes, une finition en plastique et en silicone de haute résistance et même un haut degré de protection pour l’écran de 1,4 pouces.

Mais les caractéristiques les plus intéressantes de ce dispositif se trouvent à l’intérieur, car par exemple, cet appareil est équipé de GPS et Glonass pour nous permettre de savoir où se trouve notre enfant à tout moment, et nous pourrons également accéder très facilement à un historique de ses déplacements depuis notre téléphone.

De plus, nous avons également une caméra de 2 MP dans son corps pour pouvoir passer des appels vidéo, il dispose d’un microphone et d’un haut-parleur pour rester en contact via le chat à tout moment et, comme si cela ne suffisait pas, il intègre une batterie d’une capacité de 900 mAh et une autonomie pouvant atteindre 8 jours d’utilisation sans passer par le chargeur, qui soit dit en passant, est complètement magnétique.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Smart Kids Watch

Comme nous l’avons déjà mentionné, la nouvelle Xiaomi Smart Kids Watch est déjà officielle à l’échelle mondiale, mais malheureusement, nous n’avons pas encore d’informations sur son éventuelle arrivée en France ni à quel prix elle sera disponible. En Chine, ce produit peut être obtenu pour environ 49 euros, soit une montre intelligente économique lorsqu’elle sera disponible à l’achat.

