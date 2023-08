Ces écouteurs sans fil de Philips coûtent moins de 80 euros sur Amazon grâce à cette réduction

Les écouteurs en offre sur Amazon sont les Philips TAH8506BK

L’offre d’écouteurs est vaste, très vaste, sur le marché des produits technologiques et notamment sur Amazon. De plus, beaucoup de ces écouteurs sont sans fil et bénéficient de réductions intéressantes pour attirer davantage les acheteurs potentiels. Dans cet article, nous vous présentons un casque Philips circum-auriculaire qui est plus que bon et qui bénéficie actuellement d’une réduction quasi imbattable.

Pour être précis, il s’agit des Philips TAH8506BK, des écouteurs Bluetooth circum-auriculaires qui ont généralement un prix recommandé d’environ 120 euros dans différents stores, comme Amazon ou même Carrefour, bien que dans ce dernier, leur prix recommandé soit supérieur à celui actuellement pratiqué sur Amazon, et cela sans compter leur réduction intéressante. Ces écouteurs peuvent être les vôtres sur Amazon avec une réduction de 34%, auxquels s’ajoute la possibilité de bénéficier de la livraison gratuite si vous êtes client Amazon Prime.

Ces écouteurs Philips TAH8506BK ont une réduction de 34% sur Amazon

En tenant compte de leur prix de 119,99 euros et de la réduction de 34%, les Philips TAH8506BK sont actuellement vendus au prix de 79 euros sur Amazon. Évidemment, le prix qui nous reste avec cette réduction de 40,99 euros est plus qu’intéressant et abordable pour se procurer des écouteurs plus que bons et performants. Si vous êtes encore indécis, leur note de 4,2 étoiles pourrait vous aider à décider si vous souhaitez les acheter ou non en profitant de cette réduction.

Les Philips TAH8506BK, comme nous l’avons mentionné, sont des écouteurs circum-auriculaires sans fil qui présentent un design ergonomique afin que les utilisateurs puissent profiter de la meilleure expérience possible. De plus, il convient de mentionner que ces écouteurs sont assez légers, leur poids étant de 280 grammes. En ce qui concerne leurs performances, ils offrent une technologie avancée de réduction du bruit, qui filtre les sons indésirables captés par leurs quatre microphones intégrés, ainsi qu’un algorithme basé sur l’intelligence artificielle.

Cependant, si vous préférez entendre ce qui se passe autour de vous lorsque vous portez des écouteurs, ces écouteurs Philips disposent d’un mode de conscience de l’extérieur qui permet d’entendre les bruits environnants. Par ailleurs, nous devons également mentionner leurs haut-parleurs de 40 mm, qui offrent un son clair et des basses puissantes, ainsi que leur sensibilité de 96 dB. Et ce n’est pas tout, ces écouteurs disposent également de commandes tactiles pour contrôler ce que vous écoutez, qui peuvent également être activées ou désactivées depuis l’application Philips Headphones, qui permet également d’effectuer d’autres réglages.

De plus, transporter ces Philips TAH8506BK est plus sûr grâce à leur étui rigide. En plus d’être sans fil, il convient également de noter qu’ils sont livrés avec des câbles pour les connecter à différents appareils afin d’obtenir un son de haute résolution, bien qu’il soit important de signaler que leur connexion est multipoint et se fait via Bluetooth 5.0 et qu’ils sont compatibles avec les appareils Android et iOS.

Un autre point fort de ces écouteurs est leur autonomie, car ils offrent jusqu’à 45 heures de lecture ininterrompue avec réduction du bruit active et une charge rapide, ce qui est toujours un grand avantage pour ce type de produit. Cependant, si vous désactivez la réduction du bruit, ils peuvent durer jusqu’à 60 heures avec une seule charge. Pour résumer, il convient de rappeler que ces Philips TAH8506BK sont vendus au prix de 79 euros sur Amazon grâce à cette offre alléchante.

