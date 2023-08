Rassembler deux iPhone pour rêver du Fold: la dernière idée de Samsung est géniale

Samsung fait la promotion des nouvelles fonctionnalités de « Try Galaxy » en utilisant deux iPhone.

Vous pouvez désormais essayer l’expérience d’avoir un Fold5 avec l’aide de deux iPhone

Récemment, Samsung a annoncé une mise à jour de son site web « Try Galaxy », qui permet aux utilisateurs d’iPhone de tester l’expérience d’utiliser un smartphone pliable de l’entreprise, dans ce cas, les nouveaux Samsung Galaxy Z Flip5 ou Samsung Z Fold5 qui ont été récemment lancés sur le marché.

Mais ce qui est vraiment intéressant dans l’expérience de l’utilisation de « Try Galaxy » est que deux iPhone peuvent être utilisés pour permettre aux utilisateurs de la pomme croquée de rêver à quoi ressemblerait l’utilisation d’un appareil pliable, en pouvant tester l’utilisation du Z Fold5.

Samsung utilise deux iPhone pour promouvoir son nouveau Galaxy Z Fold5

Comme nous l’avons dit, « Try Galaxy » utilise deux iPhone pour promouvoir les avantages de l’utilisation du Galaxy Z Fold5, son nouveau modèle pliable qui vient d’être lancé sur le marché. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’appareil, il s’agit d’un téléphone qui a une taille de 6,2 pouces lorsqu’il est fermé, et qui, lorsqu’il est ouvert comme un livre, dispose d’un écran de 7,6 pouces.

Malgré le fait que Samsung ait cette application web depuis un certain temps, qui permet de tester son interface, l’option de tester les avantages du Galaxy Z Fold5 est nouvelle. Pour profiter de l’expérience complète, deux iPhone avec « Try Galaxy » installé sont requis, et l’application peut être téléchargée en scannant le code QR du site web de Samsung.

Le fonctionnement est très simple. Il suffit d’ouvrir l’application web sur les deux iPhone et l’un générera un code que l’autre acceptera pour pouvoir commencer la synchronisation entre les deux appareils. Après avoir terminé le processus, un seul écran sera divisé entre les deux iPhone, simulant l’écran du Samsung Z Fold5.

« Try Galaxy » permet également aux utilisateurs de tester l’expérience de jouer à un jeu de Air Hockey, de tester le multitâche ou de regarder une vidéo qui sera partagée entre les deux écrans des iPhone. Samsung est en avance sur Apple dans ce domaine, mais de nombreuses rumeurs laissent entendre qu’Apple travaille sur son premier appareil pliable.

