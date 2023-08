Si vous changez la batterie de votre iPhone, vous pourriez perdre l’une des fonctions les plus utiles d’iOS

Les iPhone disposent d’un système qui empêche les utilisateurs de connaître l’état de santé de la batterie lorsqu’elle est remplacée par une batterie non officielle.

Changement de la batterie originale d’un iPhone par une batterie non officielle

Une dégradation plus accélérée de la batterie que d’habitude sur les derniers iPhone et la décision d’Apple de ne rien faire à ce sujet semblent pousser certains utilisateurs à remplacer la batterie de leurs téléphones eux-mêmes pour économiser le coût de plus en plus élevé que représente le recours à un de leurs services techniques officiels.

Mais il y a un problème : comme l’a confirmé Forbes, les derniers iPhone ont la capacité de bloquer la fonction de vérification de l’état de santé de la batterie lorsque celle-ci a été remplacée.

Une autre conséquence de la serialization de l’iPhone

Apple met en œuvre depuis un certain temps différentes mesures visant à empêcher les utilisateurs d’effectuer leurs propres réparations en remplaçant les pièces défectueuses de leurs appareils par d’autres achetées sur le marché, qu’elles soient officielles ou provenant d’autres appareils.

L’un des cas les plus médiatisés a été celui de l’iPad Pro. Il y a quelque temps, certains utilisateurs se sont plaints que leurs Apple Pencil ne fonctionnaient plus après avoir remplacé l’écran de leur iPad Pro. Cela est dû à la serialization mise en œuvre par Apple, un concept qui fait référence à la technique d’associer chaque composant de l’appareil à sa carte mère via un numéro de série, de sorte que lorsqu’un de ces composants est remplacé, il cesse d’être 100% compatible avec le produit en question.

Il en va de même pour les batteries des iPhone 14. Elles intègrent un circuit intégré avec un numéro de série unique que le dispositif peut identifier. Lorsque la batterie est remplacée par une batterie non officielle ou provenant d’un autre iPhone, le téléphone ne peut pas l’identifier à moins qu’Apple n’effectue une synchronisation à l’aide de son propre logiciel.

En l’absence de cette synchronisation, la batterie ne sera jamais reconnue comme authentique par l’iPhone, limitant ainsi l’accès à certaines fonctions, telles que l’option de vérification de l’état de santé de la batterie, qui a permis de découvrir que la batterie des iPhone 14 se dégrade de manière accélérée dans certains cas.

Face à cette situation, la seule alternative pour les utilisateurs qui souhaitent retrouver l’accès à cette fonction est de se tourner vers Apple et de procéder à un remplacement de batterie officiel, pour un prix qui, dans le cas des iPhone 14, atteint déjà 119 euros en France.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :