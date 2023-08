Les Google Pixel 8 pourraient copier cette caractéristique de l’iPhone 14

Selon le célèbre leakeur Mishaal Rahman, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourraient être uniquement en eSIM dans certaines régions.

Maintenant que Samsung a déjà présenté ses nouveaux appareils pliables, le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5, tous les regards se tournent vers le lancement des nouveaux porte-étendards de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, dont certains détails ont déjà été dévoilés, comme leur design ou certaines de leurs nouveautés les plus marquantes, comme une fonction de suppression magique du son intégrée dans Google Photos.

Eh bien, une fuite récente vient de révéler que les nouveaux Google Pixel 8 pourraient également copier une caractéristique de l’iPhone 14, car il est probable que les nouveaux porte-étendards de Google arrivent sans emplacement physique pour carte SIM dans certains pays.

Le leakeur bien connu Mishaal Rahman a récemment publié un post sur le réseau social X, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il affirme que les futurs Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourraient se passer de l’emplacement physique pour carte SIM et être uniquement compatibles avec l’eSIM, du moins dans certaines régions comme les États-Unis, comme c’est le cas pour l’iPhone 14.

Take this with a grain of salt, but…the Pixel 8 and Pixel 8 Pro might be eSIM only, at least in some regions.

Nobody seems to have noticed that the renders that @OnLeaks published are missing SIM card slots on the left side. The renders he previously published of the Pixel 6,… pic.twitter.com/jlsyqTD8tC

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) Aout 20, 2023