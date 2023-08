Si vous voulez un iPhone 15 Pro Max, vous devrez attendre: sa sortie serait quelques semaines plus tard

Les iPhone 15 Pro Max ne seront pas lancés avec les autres iPhone 15.

Mauvaises nouvelles : si vous envisagiez d’acheter un iPhone 15 Pro Max, vous devrez attendre quelques semaines de plus.

Nous sommes à seulement trois semaines de la présentation des nouveaux iPhone 15 par Apple et à quatre semaines de leur lancement. Cependant, il semble que de mauvaises nouvelles reviennent car, selon de nouvelles informations, les iPhone 15 Pro Max (ou devrais-je dire iPhone 15 Ultra ?) seraient retardés de quelques semaines par rapport aux autres modèles.

Un retard qui serait causé par des problèmes dans la préparation du capteur d’image du dispositif, car rappelons-le, il devrait comporter quelques nouveautés exclusives dans son système photographique. Cependant, ce ne serait pas le premier problème auquel il aurait été confronté car il y a quelques semaines, cette possibilité avait été envisagée, invoquant quelques inconvénients liés au processus de fabrication des nouveaux écrans.

L’iPhone 15 Pro Max serait lancé en octobre

Selon un communiqué d’un analyste auquel 9to5mac a eu accès, Sony, le fournisseur des capteurs d’image qui seront utilisés dans l’iPhone 15 Pro Max, ne pourra pas les fournir à temps pour qu’Apple puisse lancer l’appareil en même temps que les autres modèles.

Rappelons que l’iPhone 15 Pro Max apportera une importante mise à jour de son système photographique avec l’inclusion d’une lentille périscope, ce qui permettrait d’améliorer considérablement le zoom optique, atteignant un 6x. Cela le différencierait des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Une situation que nous avons déjà vécue par le passé

Si tout se réalise, Apple présentera les nouveaux iPhone mardi prochain, le 12 septembre. Si c’est le cas, les réservations des nouveaux appareils seraient ouvertes le 15 septembre pour une sortie le vendredi 22 septembre. Une date à laquelle les iPhone 15 Pro Max ne participeraient pas si le rapport de l’analyste est exact.

Donc, l’iPhone 15 Pro Max pourrait être lancé le 6 ou le 13 octobre, c’est-à-dire 3 ou 4 semaines plus tard. Mais cela n’est pas nouveau. En réalité, quelque chose de similaire s’est produit l’année dernière. L’iPhone 14 Plus a été lancé quelques semaines plus tard, tout comme l’iPhone XR ou l’iPhone 12 Pro Max.

Quoi qu’il en soit, si l’iPhone 15 Pro Max devait être retardé de quelques semaines, ce ne serait pas quelque chose de nouveau. C’est quelque chose à quoi Apple a eu recours à plusieurs reprises. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre que la société se prononce, la bonne nouvelle étant qu’il ne reste que trois semaines pour dissiper les doutes.

