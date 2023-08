Mauvaises nouvelles : si vous avez l’un de ces trois téléphones portables Xiaomi, vous devrez dire au revoir au support officiel de la marque.

Malheureusement, pratiquement chaque mois, nous continuons d’avoir de nouveaux téléphones Xiaomi qui, après une longue durée, sont ajoutés à la célèbre liste EOS. Comme vous le savez déjà, être sur cette liste implique que ces téléphones ne recevront plus jamais de support officiel de la part de la marque, donc ils devront dire au revoir aux mises à jour logicielles ainsi qu’aux réparations dans les services officiels.

Et c’est précisément le cas de trois modèles de la marque asiatique qui viennent d’être ajoutés à cette liste, des téléphones qui resteront fonctionnels pour un grand nombre d’utilisateurs, mais qui ne pourront plus être mis à jour à partir de maintenant, ce qui pose un risque en termes de sécurité et de confidentialité des utilisateurs.

Trois des smartphones les plus vendus dans l’histoire de Xiaomi disent au revoir au support officiel

Dans ce cas, comme nous avons pu le lire sur le site web de trust.mi.com, les appareils qui viennent d’être ajoutés sont le Redmi Note 9, le Redmi 9 et le POCO M2, trois des téléphones les plus populaires de l’histoire de la marque et que de nombreux utilisateurs continuent d’utiliser quotidiennement encore aujourd’hui.

Ces trois modèles font désormais partie de cette liste, bien que, comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, Xiaomi a récemment décidé de retirer de cette liste le populaire Redmi Note 9 Pro, une décision qui n’a pas encore été prise pour ces trois modèles. En réalité, rien n’indique que cela changera, mais l’espoir est le dernier à partir.

En fin de compte, et comme l’a confirmé l’équipe de Xiaomiui, les Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2 ne pourront plus être mis à jour à partir de maintenant et devront se contenter de la dernière version de MIUI disponible pour eux, ce qui est vraiment dommage car ce sont des modèles que de nombreux utilisateurs utilisent encore aujourd’hui et qui sont très performants en termes de performances générales.

Sources | trust.mi.com, Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :