Microsoft vient de saboter l’un de ses projets les plus innovants… encore une fois.

Adieu définitif à Microsoft Kinect : la société a confirmé qu’elle arrêtera de produire du matériel pour les développeurs.

La dernière version disponible de Microsoft Kinect, destinée aux développeurs

C’est né en tant qu’alternative de Microsoft à la très célèbre Wii, mais sa popularité était loin d’être comparable à celle de la console Nintendo. Tellement, que ceux de Redmond ont finalement arrêté de fabriquer les dispositifs Kinect, leur système de jeu basé sur la détection des mouvements, en 2017. Et bien que quelques années plus tard, il a été décidé de reprendre le projet, la société a décidé de le considérer comme mort une fois de plus.

Cela a été confirmé par Microsoft lui-même, expliquant que la version de développement de Azure Kinect, lancée sur le marché en 2019, cessera immédiatement d’être produite et que la cessation des ventes aura lieu fin octobre de l’année prochaine, ou lorsque la société n’aura plus d’unités disponibles.

Au revoir à nouveau à Microsoft Kinect

En 2010, Microsoft a lancé Kinect comme une alternative à la console Nintendo Wii, qui n’avait pas besoin de manettes pour détecter et interpréter les mouvements du joueur. Des titres tels que Kinect Adventures, Kinect Sports ou Kinectimals ont été certains des jeux les plus populaires disponibles dans le catalogue Xbox.

En 2013, une deuxième version de Microsoft Kinect a été lancée. Kinect 2.0 est arrivé pour ajouter la compatibilité avec Xbox One, en plus d’améliorer l’expérience de jeu grâce à la détection de 6 personnes et à la résolution Full HD 1080p.

Et en 2017, l’entreprise a décidé d’arrêter de fabriquer et de vendre le matériel Kinect après avoir vendu environ 35 millions d’unités. Un chiffre qui est loin des 101 millions d’unités vendues par la Nintendo Wii dans le monde entier, mais qui ne peut tout de même pas être considéré comme un échec, car les avancées réalisées avec ce projet ont aidé la société à développer d’autres technologies très présentes aujourd’hui, comme HoloLens ou Windows Hello.

Il a fallu attendre deux ans avant que Microsoft ne décide de relancer le projet avec le Azure Kinect Developer Kit, destiné à ce que les développeurs trouvent des moyens de tirer parti de sa puissance en l’utilisant pour des systèmes d’IA. L’appareil, compatible avec un PC, disposait du même capteur de profondeur de type ToF que les HoloLens 2, d’une matrice de 7 microphones pour la vision par ordinateur et la parole, d’une caméra RGB de 12 mégapixels et d’une caméra de profondeur de 1 mégapixel.

L’appareil en question cessera bientôt d’être produit et vendu, bien que Microsoft assure qu’il sera possible de continuer à l’utiliser. Ils en ont également profité pour recommander des produits d’autres sociétés avec lesquelles ils ont collaboré, tels que le Femto Bolt de la société Orbbec, qui dispose d’un matériel similaire à celui d’Azure Kinect DK.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :