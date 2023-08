Cette trottinette électrique parvient à résoudre l’un des plus grands inconvénients de ces véhicules

Un des principaux problèmes de la mobilité urbaine actuelle est précisément la recharge de ses batteries.

Avec cette trottinette électrique, fini la recharge de la batterie

Le monde des trottinette électriques est très intéressant. Il a un public si large que nous constatons maintenant que des marques de luxe comme McLaren possèdent leur propre trottinettes électriques, tandis que des marques généralistes ont dès le départ opté pour fournir cette technologie au grand public. Ce qui se produit de manière assez notable avec la Trottinette Électrique Xiaomi qui est actuellement l’un des rois de ce type de mobilité urbaine.

Maintenant, arrive une trottinette qui peut changer les choses pour un problème simple qui avait en réalité une solution facile.

La trottinette qui change les règles du jeu

Selon Gizmochina, la marque Splach a lancé une toute nouvelle et intéressante trottinette appelée Mukuta, qui vise à prendre d’assaut le marché avec un changement révolutionnaire qui va tout changer.

En fait, la présentation parle d’elle-même. Ils ont voulu montrer une trottinette tout-terrain qui s’adapte à tous les environnements et qui est pratiquement imbattable lorsqu’il s’agit de rouler dans n’importe lequel des écosystèmes de notre planète. Évidemment, les trottinettes électriques sont principalement destinées à la ville, mais tout indique que la marque a voulu lui donner une touche de « agressivité » et de transgression des règles établies.

Cette transgression nous amène à aborder l’un des points où cette trottinette peut changer les règles du jeu. Elle possède une powerbank amovible qui nous permet de la retirer facilement et de la charger pour lui donner une autonomie supplémentaire qu’elle n’aurait pas dans aucun autre cas.

Cette source d’énergie est parfaite pour nous donner de l’énergie dans n’importe quel environnement. La portabilité de la batterie permet également une large gamme d’applications qui étaient auparavant impossibles pour ce type de véhicule. Avec une batterie de 748W plus la powerbank, elle a une autonomie d’environ 70km, mais aussi si nous retirons la powerbank, nous pouvons l’utiliser pour charger notre téléphone ou n’importe quel autre produit technologique que nous avons à portée de main.

Elle possède un système de suspension très puissant qui peut absorber toute ondulation du terrain et est alimenté par deux moteurs combinés qui lui permettent d’atteindre une vitesse de 45 kilomètres par heure, augmentant la portabilité et étendant les possibilités.

Enfin, l’un des aspects les plus pertinents de cette trottinette électrique est son avant, qui possède un panneau LED qui informe l’utilisateur de toutes les questions liées à l’utilisation de la trottinette : vitesse, charge de la batterie, ou l’état de la powerbank, entre autres questions.

En résumé:

C’est une trottinette électrique à l’approche agressive, conçue pour attirer l’attention et pouvoir se déplacer dans n’importe quel environnement.

Elle a, parmi d’autres particularités, une powerbank attachée pour augmenter l’autonomie et charger nos appareils.

Ses amortisseurs sont conçus pour pouvoir gérer les bosses de vitesse et les bosses sans problèmes.

De plus, elle a un affichage LED informatif.

