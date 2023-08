iPhone 15 Ultra : voici le nouveau nom de l’un des prochains iPhone d’Apple

Apple annoncera les iPhone 15 et 15 Pro dans environ trois semaines, mais récemment, il y a eu un revirement à 180 degrés car les rumeurs suggèrent à nouveau quelque chose qui avait été envisagé il y a quelques mois : l’iPhone 15 Pro Max serait rebaptisé iPhone 15 Ultra. Un nom qu’Apple a déjà testé avec sa montre Apple Watch et qui pourrait également être utilisé avec son meilleur iPhone de nouvelle génération.

Après le lancement de l’iPhone 14, cette idée a commencé à être spéculée. Un nouvel iPhone 15 Ultra avec des nouveautés clairement différenciées des autres modèles, et plus cher, bien sûr. Cependant, c’est quelque chose qui s’est évaporé… jusqu’à présent.

Un nom qui revient sur le devant de la scène grâce à Andrew O’Hara, journaliste pour le média AppleInsider. Bien qu’il n’ait aucune expérience en matière de rumeurs, il affirme que ses sources lui ont dit que l’iPhone 15 Pro Max ne serait pas appelé ainsi, mais serait renommé iPhone 15 Ultra.

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max.

— Andrew O’Hara (@Andrew_OSU) Aout 19, 2023