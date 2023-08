Microsoft vend les droits des jeux en cloud d’Activision Blizzard à Ubisoft.

Les jeux d’Activision Blizzard pourront être joués en streaming sur des plates-formes autres que Xbox Cloud Gaming.

Microsoft a un plan pour finaliser l’acquisition d’Activision Blizzard le plus rapidement possible. Après avoir remporté son procès contre la FTC en affirmant que l’achat « ne présente aucun risque pour la concurrence dans l’industrie du jeu vidéo », Redmond cherche maintenant à satisfaire le reste des régulateurs grâce à une nouvelle mesure : céder les droits des jeux en streaming d’Activision Blizzard à Ubisoft.

Ubisoft elle-même a annoncé la nouvelle sur son blog, en assurant que les jeux d’Activision Blizzard seront disponibles sur Ubisoft+, ainsi que sur d’autres services de jeu en streaming.

Après avoir demandé, sans grand succès, à la CMA de lever son blocage de l’acquisition d’Activision Blizzard, Microsoft a été contrainte de prendre de nouvelles mesures pour apaiser les régulateurs afin qu’ils donnent leur approbation à l’accord d’achat d’une valeur de près de 69 milliards de dollars.

Cette fois-ci, il a été décidé de restructurer la proposition d’acquisition, comme l’a révélé le président de Microsoft, Brad Smith. Il explique que la réorganisation inclut la cession des droits de streaming en cloud des jeux d’Activision Blizzard disponibles sur PC et console. La mesure concerne les jeux sortis au cours des 15 dernières années, ainsi que les nouveaux titres à venir.

The Ubisoft+ lineup is expanding!

We’re excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard!

We’ll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC

— Ubisoft (@Ubisoft) 22 août 2023