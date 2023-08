Les 5 meilleurs jeux SEGA pour mobile

Nous avons sélectionné les 5 meilleurs jeux SEGA pour Android et iOS. Revivez votre enfance depuis votre téléphone ou votre tablette sans dépenser un centime !

Tous les jeux SEGA sortis sur Android et iOS sont gratuits.

Voulez-vous revivre ces moments incroyables que vous avez vécus pendant votre adolescence ? Si vous avez eu l’occasion de jouer aux classiques développés par la société SEGA, vous n’aurez plus besoin de télécharger un émulateur sur votre ordinateur pour pouvoir profiter à nouveau de ces incroyables jeux. Grâce à l’importance croissante des appareils mobiles dans le monde des jeux vidéo, les grandes entreprises ont commencé à « porter » des titres classiques sur Android et iOS.

Un exemple clair en est ce qui s’est passé avec SEGA. Cette entreprise a décidé de proposer plusieurs de ses jeux vidéo classiques sur Google Play Store et App Store. Bien que l’accès à ces jeux soit extrêmement facile, ils ne méritent pas tous le détour, c’est pourquoi nous avons décidé de vous montrer quels sont les meilleurs jeux SEGA pour mobile, les manquerez-vous ?

Voici les 5 meilleurs jeux SEGA pour Android et iOS

Voici les 5 meilleurs jeux SEGA pour Android et iOS

Avant de passer en revue ensemble les jeux SEGA qui méritent d’être téléchargés sur Android ou iOS, il est nécessaire de préciser que ces jeux sont totalement gratuits.

Cependant, certains d’entre eux ne permettent de jouer qu’aux premiers niveaux, il sera donc nécessaire de payer une petite somme d’argent pour pouvoir profiter de tous les niveaux.

The Revenge of Shinobi Classic

En ce qui concerne les jeux de combat, le classique The Revenge of Shinobi est souvent placé parmi les premiers, car SEGA a fait un travail formidable en créant un titre amusant et plein d’action à l’époque (sorti en 1989 sur la console Mega Drive).

Heureusement, il n’est plus nécessaire de télécharger un émulateur pour pouvoir profiter de ce jeu, car il a été « porté » sur Android et iOS, des plates-formes sur lesquelles on peut jouer gratuitement à The Revenge of Shinobi Classic.

Le jeu en question comporte 8 niveaux, des niveaux dans lesquels vous devez affronter différents types de boss pour les vaincre. Avec de nombreux mouvements et armes, The Revenge of Shinobi Classic est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de combat créés par SEGA à ce jour.

Google Play | The Revenge of Shinobi Classic

Crazy Taxi Classic

Divertissant et frénétique, ce jeu créé par SEGA a réussi à s’imposer au fil des années comme l’un des meilleurs jeux de course. Offrant une grande liberté aux joueurs, Crazy Taxy Classic nous plonge dans un monde ouvert où les règles de la circulation semblent ne pas exister.

L’objectif dans ce jeu est de conduire les passagers à destination le plus rapidement possible. Moins de temps vous mettrez pour les emmener à leurs points d’arrivée, plus grandes seront les récompenses que vous recevrez.

Il est important de souligner que Crazy Taxy Classic est compatible avec les manettes sans fil (vous pouvez connecter une manette à votre téléphone pour profiter au maximum de la conduite du taxi).

Google Play | Crazy Taxi Classic

Streets of Rage Classic

Il n’a pas été difficile du tout de choisir ce titre pour l’inclure dans l’article, car selon nous, il s’agit de l’un des meilleurs classiques de SEGA. L’objectif de Streets of Rage Classic est simple et direct : combattre tous les voyous qui apparaissent dans huit niveaux extrêmement bien réalisés.

Il convient de souligner que cette version pour appareils mobiles reprend l’essence du jeu original, avec les trois personnages jouables que l’on pouvait trouver sur la Mega Drive, ainsi que les combos, les compétences et les boss.

Mieux encore, Streets of Rage Classic est compatible avec le jeu local, qu’est-ce que cela indique ? Vous pourrez vous connecter à un autre appareil mobile via le WiFi pour jouer en coopération.

Google Play | Streets of Rage Classic

Golden Axe Classics

Ici, nous avons une série de jeux d’aventure et d’action où les joueurs devront affronter des ennemis très puissants : squelettes, dragons, monstres et autres créatures.

Les trois premiers chapitres du jeu original 16 bits sont disponibles gratuitement. Pour accéder au reste des niveaux, il est nécessaire de payer une petite somme d’argent.

Il est important de souligner que cette version offre une sauvegarde dans le cloud, ainsi que la possibilité de jouer sans être connecté à Internet.

Google Play | Golden Axe Classics

Sonic the Hedgehog Classic

Enfin, mais non moins important, nous ne pouvions pas exclure de cette liste le meilleur jeu de SEGA, lequel ? Ni plus ni moins que le titre du célèbre hérisson bleu. Optimisé pour les appareils mobiles, Sonic the Hedgehog Classic permet de profiter du jeu classique qui a séduit les enfants et les adolescents à l’époque.

Dans ce jeu, vous pouvez contrôler Sonic, un personnage attachant qui peut courir à la vitesse de la lumière. L’objectif est d’éliminer les ennemis, de ramasser des anneaux et de terminer les 7 zones présentes dans cette version pour Android et iOS.

Google Play | Sonic the Hedgehog Classic

En conclusion, nous devons mentionner que tous ces jeux sont compatibles avec la plupart des terminaux Android que l’on peut trouver sur le marché (la seule exigence est de disposer d’un appareil mobile avec au moins 1 Go de mémoire RAM).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :