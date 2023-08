Twitter pour dissimuler les titres d’actualités alors que Musk demande aux journalistes de publier directement sur la plateforme

Twitter (maintenant X) est devenu une excellente plateforme pour suivre les actualités et de nombreux groupes médiatiques (y compris le nôtre) partagent chaque jour des liens vers leurs sites web sur le réseau social. Cependant, il semble qu’Elon Musk ne soit pas satisfait de cela, car il aurait demandé à ses employés de supprimer les titres d’articles de presse sur la plateforme.

Musk veut que Twitter cache les titres des articles de presse

Comme le rapporte Fortune, Musk souhaite supprimer les titres qui apparaissent lorsque qu’un utilisateur partage un article de presse sur Twitter/X. En conséquence, les publications afficheront uniquement l’image et l’URL de cet article. Les utilisateurs qui souhaitent partager un extrait de texte devront le taper eux-mêmes. Et il y a deux raisons pour lesquelles Musk semble intéressé par ce changement.

Premièrement, supprimer les titres libérerait de l’espace dans le fil d’actualités pour montrer aux utilisateurs plus de publications. En même temps, Musk veut contraindre les journalistes à écrire leurs articles directement sur X. Sur son compte personnel, le milliardaire a déclaré que les journalistes qui veulent « plus de liberté pour écrire » et « un revenu plus élevé » devraient publier directement sur la plateforme.

Ce n’est pas surprenant car Musk utilise son pouvoir pour réduire le trafic provenant des sites web concurrents et des réseaux sociaux qu’il n’aime pas. Plus précisément, la plateforme utilise son raccourcisseur de liens t.co pour limiter le trafic vers Instagram, Threads et des publications comme le New York Times.

Les rumeurs semblent plausibles, car une récente mise à jour de l’application X a ajouté une étiquette qui affiche l’URL des sites web au-dessus des images des articles partagés. Bien que les annonceurs se soient opposés à ce changement, Musk prévoit de le mettre en œuvre de toute façon.

L’avis de Netcost-security.fr

Bien sûr, si ce changement est effectivement mis en place, cela aura un impact considérable sur les écrivains, les journalistes et les créateurs. Même si cliquer sur l’image conduit toujours l’utilisateur vers le site web, le titre est ce qui convainc la plupart des gens de cliquer sur un article de presse. Sans cela, ces publications manqueront certainement un nombre considérable de vues provenant des personnes venant de Twitter.

Et même si Musk essaie de rendre Twitter attrayant pour les journalistes, il n’y a aucun avantage réel à publier un article complet dessus. Premièrement, car il existe une limite de caractères si vous n’êtes pas un abonné Blue (qui s’appelle maintenant X Premium). Et deuxièmement, il y a à peine de rémunération pour cela.

Il y a quelques mois, Musk a annoncé que les créateurs recevraient de l’argent basé sur le nombre de vues qu’ils obtiennent sur leurs publications. Cependant, la plateforme a échoué à payer ces créateurs, sans parler du fait que ce programme n’est disponible qu’aux États-Unis.

À ce stade, Musk est loin de se soucier des créateurs. Au contraire, la seule chose qu’il fait depuis l’acquisition de Twitter est d’utiliser ce qui en reste pour se montrer cool auprès de sa base de fans, tout en tuant lentement la plateforme pour tous les autres.



