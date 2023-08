Photomator reçoit la fonctionnalité « Smart Deband » de Pixelmator pour améliorer les images JPEG.

Pixelmator Pro a introduit l’année dernière une nouvelle fonctionnalité appelée « Smart Deband », qui améliore essentiellement les images compressées en tant que photos JPEG en supprimant les artéfacts connus sous le nom de bande de couleur. Cette fonctionnalité arrive maintenant dans Photomator, l’application de retouche photo dédiée de Pixelmator.

Améliorez vos images JPEG avec Photomator

Comme le détaille l’équipe de Pixelmator dans un article de blog, Photomator 3.1 ajoute Smart Deband, apportant le même outil avancé déjà disponible dans Pixelmator Pro. « Cette incroyable nouvelle fonctionnalité vous permet d’améliorer parfaitement vos JPEG ou autres photos prises dans des formats lossy pour une qualité proche du format RAW », expliquent les développeurs.

Les formats d’image tels que le JPEG compressent l’image pour réduire sa taille de fichier. En conséquence, les images perdent certains détails. Cela entraîne un effet de bande de couleur dans certains scénarios, où l’on peut clairement voir les couleurs passer d’une nuance à une autre. Smart Deband utilise l’apprentissage automatique pour transformer ces bandes de couleur en dégradés lisses, rendant les images compressées beaucoup plus belles.

« Smart Deband élimine intelligemment les artefacts de couleur et augmente la profondeur des couleurs de vos photos à 16 bits par canal – c’est l’équivalent de la profondeur des couleurs d’une image RAW. Bien que l’augmentation de la profondeur des couleurs n’ait pas un impact significatif en elle-même, cela fait une différence lorsqu’elle est associée à la suppression des bandes de couleur. »

Il est important de souligner que Photomator propose également d’autres fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique, telles que l’amélioration automatique et la super résolution, qui peuvent également améliorer l’apparence des images de faible résolution.

En plus de la nouvelle fonctionnalité, Pixelmator propose actuellement une réduction de 30% pour Pixelmator Pro et Photomator dans le cadre d’une campagne Back to School.

En ce qui concerne Photomator, l’application est disponible sur l’App Store – et vous pouvez l’essayer gratuitement. Les utilisateurs peuvent opter pour un modèle d’abonnement ou acheter une licence à vie, qui coûte généralement 99,99 $. L’application est compatible avec l’iPhone, l’iPad et le Mac.

