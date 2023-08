Peu en parlent, mais ce OnePlus est brutal avec une réduction de 213 euros

Le smartphone de OnePlus a tout ce dont vous pourriez avoir besoin et sa réduction est spectaculaire.

L’écran du OnePlus Nord 3.

Nous n’en avons pas beaucoup parlé, mais ce smartphone est un excellent achat qui vient de chuter. Le OnePlus Nord 3 est à votre portée pour seulement 359 euros sur AliExpress, l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. De plus, vous bénéficierez d’une livraison sécurisée et totalement gratuite pour que vous n’ayez à vous soucier de rien.

Notre protagoniste se vend 499 euros dans des stores comme Amazon, grâce à AliExpress vous pouvez l’obtenir au meilleur prix. Nous parlons d’un appareil avec lequel vous ne manquerez de rien, bien conçu, avec un écran AMOLED qui déborde de couleurs et l’un des meilleurs processeurs fabriqués par MediaTek. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir à son sujet.

OnePlus Nord 3 (256 Go)

Ce téléphone est une véritable merveille

MediaTek Dimensity 9000

16 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,74″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 80 W

NFC et 5G

L’écran de ce OnePlus ne vous laissera pas indifférent, il atteint 6,74 pouces et dispose de la technologie AMOLED, ce qui se traduit par des couleurs vives et des noirs profonds. De plus, la fluidité offerte par ses 120 Hz de rafraîchissement vous captivera dès le premier instant.

La sensation de fluidité est encore renforcée par son processeur, le MediaTek Dimensity 9000. C’est une puce à laquelle vous pouvez demander le maximum, il n’y aura aucun jeu ou application qui lui résiste. Comme nous l’avons signalé, vous repartez avec le modèle le plus complet de tous, avec une impressionnante RAM de 12 Go et un stockage de 256 Go.

À l’arrière de l’appareil chinois se trouvent 3 caméras qui nous ont laissé de bonnes impressions lors de notre analyse. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et d’une caméra macro pour vous rapprocher au maximum de vos objectifs. Exprimez le photographe qui est en vous où que vous soyez, vous ne manquerez de rien.

OnePlus Nord 3 (256 Go)

Vous avez l’opportunité d’obtenir un smartphone avec lequel vous ne manquerez de rien, un téléphone élégant et complet à prix réduit. Nous n’avions jamais vu le OnePlus Nord 3 si bon marché, encore moins dans sa version la plus puissante. Si cela vous intéresse, n’y réfléchissez pas trop longtemps, cette offre ne sera disponible que pour une durée limitée.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :