Le téléphone portable Xiaomi 5G le moins cher fait exploser son prix : AMOLED, Snapdragon et plus de 110 euros de réduction

Écran de qualité, bonnes performances et longue autonomie avec une charge rapide de 33W sur ce Xiaomi 5G pour un peu plus de 150 euros.

L’écran de ce smartphone Xiaomi bon marché est très bon, il est de technologie AMOLED // Image : Urban Tecno.

AliExpress veut vous aider pour la rentrée en grande pompe, et pour cela, il propose actuellement une campagne d’offres avec des prix historiques. Personnellement, je tiens à vous recommander le Redmi Note 12 5G, le mobile Xiaomi 5G le moins cher et une excellente option en dessous de 200 euros. Oui, son prix de vente recommandé est de 279,99 euros, mais vous pouvez l’acheter pour seulement 167 euros sur AliExpress Store.

Il n’est pas nécessaire de faire beaucoup de calculs pour constater que vous économisez plus de 110 euros sur l’achat d’un des meilleurs mobiles bon marché avec 5G du moment. De plus, vous n’avez pas besoin d’appliquer de coupons ou de réductions supplémentaires, il vous suffit simplement de procéder à l’achat. Étant donné qu’il s’agit d’AliExpress Store, l’expédition est gratuite et ne prend que 5 jours. Ce même Redmi Note 12 5G est également en vente sur Amazon, où son prix chute à 183 euros, tandis que sur le site de Xiaomi, il peut être à vous pour 199,99 euros.

Personnellement, je peux vous dire que j’ai analysé ce Redmi Note 12 5G et je l’ai trouvé remarquable pour son prix d’origine, donc maintenant il est tout simplement irrésistible si vous cherchez un bon smartphone à moins de 200 euros. Il dispose d’un écran AMOLED qui est de très bonne qualité, de bonnes performances et d’une longue autonomie avec une charge de 33W, une véritable affaire pour 167 euros.

Achetez le Redmi Note 12 5G au prix historique minimum

Le Redmi Note 12 5G me semble être un téléphone très équilibré qui offre même plus que ce dont nous avons besoin pour une utilisation basique au quotidien. Tout d’abord, j’aime son design, que je trouve à la fois beau et confortable. Avec une épaisseur de 8 millimètres, un poids de 189 grammes et des bords latéraux incurvés, vous pourrez l’utiliser pendant de longues périodes sans gêne. En ce qui concerne la couleur, sur AliExpress, vous pouvez choisir entre le gris onyx, le vert forêt et le bleu ciel.

La qualité de l’écran de technologie AMOLED est surprenante, bien meilleure que ce à quoi vous pouvez vous attendre sur un téléphone mobile qui peut être à vous pour 167 euros. Avec une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, cet écran vous permet de profiter d’images nettes, avec une bonne reproduction des couleurs et une fluidité agréable. Le son est pris en charge par un seul haut-parleur, mais vous pouvez connecter vos écouteurs via le port jack 3,5 mm ou par Bluetooth.

Le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 est le cerveau de ce téléphone, un processeur qui offre de bonnes performances lorsque vous souhaitez consulter les réseaux sociaux, discuter, regarder des séries et même jouer à des jeux qui ne sont pas particulièrement exigeants. En bref, il est prêt à faire face aux tâches les plus courantes du quotidien. De plus, il se distingue également par sa connectivité 5G sur le smartphone. Le modèle de base du Redmi Note 12 5G est livré avec 4 Go de RAM, mais vous pouvez opter pour celui avec 6 Go pour seulement 9 euros de plus.

En ce qui concerne la photographie, les résultats de l’appareil photo principal de 48 mégapixels m’ont agréablement surpris. Lorsque nous l’utilisons de jour, les photos sont nettes et avec des couleurs très vives. Vous pouvez également utiliser un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 5G

Je vous recommande également ce Redmi Note 12 5G pour son autonomie étendue. La batterie de 5 000 mAh ne souffre pas pour offrir deux journées complètes d’autonomie avec une utilisation normale, vous pourrez oublier le chargeur pendant environ 48 heures. J’aime aussi la charge rapide de 33W, car grâce à elle, vous n’avez besoin que d’une heure pour charger complètement le téléphone. Dans la boîte, vous trouverez à la fois le chargeur, le câble USB et une coque de protection pour le smartphone.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Lecteur d’empreintes digitales, technologie NFC, microSD jusqu’à 1 To… Aucun détail ne manque sur le Redmi Note 12 5G, c’est pourquoi l’expérience d’utilisation est remarquable. N’oubliez pas qu’il peut maintenant être à vous pour seulement 167 euros sur AliExpress, un prix très rentable pour sa qualité.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :