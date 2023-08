Caviar se joint au phénomène Barbie avec une collection exclusive : inclut un iPhone 15 Pro à 7500 euros

Chaque appareil compte plusieurs modèles différents dont le prix augmente.

2 des 3 appareils de la collection Barbie ne sont pas encore sortis

La prestigieuse marque Caviar a lancé une collection inspirée de Barbie. Elle comprend 3 appareils : Samsung Galaxy Z Flip 5, Apple iPhone 15 (et sa version Pro Max) et l’Apple Watch 9. Bien que les 2 derniers ne soient pas encore disponibles sur le marché, vous pouvez déjà réserver leurs modèles. Cependant, les prix ne descendent pas en dessous de plusieurs milliers de dollars.

Designs pour les téléphones qui ne sont pas encore sortis

Samsung Z Galaxy Flip5 (8 560 dollars)

Le premier modèle est celui de l’appareil Samsung. C’est le seul qui est déjà disponible sur le marché. Le design joue avec les deux écrans, le premier affiche le logo de Barbie tandis que le second est doré. Il est fabriqué avec des cristaux Swarovski et de l’or 24 carats.

iPhone 15 Pro/Max (7 990 dollars)

Le deuxième d’entre eux est celui de l’iPhone Pro et de sa version Pro Max. Bien que nous puissions deviner leur date de sortie, ils ne sont pas encore disponibles sur le marché. Cela n’a pas empêché à Caviar de créer un design pour eux, probablement en profitant de l’engouement pour le phénomène Barbie, qui arrivera bientôt sur les plateformes de streaming. Ce design se distingue par l’utilisation du rose et l’intégration de cristaux Swarovski. De plus, tout comme la version de Samsung, il inclut de l’or 24 carats.

Apple Watch 9 (1 900 dollars)

Le dernier est l’Apple Watch 9, qui est, de loin, le design le moins cher. Il ne coûte « que » 1 900 dollars en raison de sa taille plus petite, ce qui indique qu’il utilise moins de matériaux précieux. Le bracelet est rose, tandis que la tête de montre est dorée, avec une touche sombre. Il est fort probable que sa date de sortie coincide avec celle de l’iPhone.

Collection Barbie

Caviar se distingue par l’exclusivité et le coût de ses produits. C’est pourquoi seulement 99 unités de chaque modèle seront lancées. D’autre part, il est possible d’acheter chaque appareil dans différentes versions de stockage. Bien entendu, chacune de ces versions augmente le prix de l’achat. Pour chaque appareil, vous avez les versions suivantes :

Samsung Z Galaxy Flip5

Version 256 Go : 8 560 dollars.

Version 512 Go : 8 920 dollars.

iPhone 15 Pro

Version 256 Go : 7 990 dollars.

Version 512 Go : 8 280 dollars.

Version 1 To : 8 630 dollars.

Version 2 To : 9 350 dollars.

iPhone 15 Pro Max

Version 256 Go : 8 630 dollars.

Version 512 Go : 8 920 dollars.

Version 1 To : 9 280 dollars.

Version 2 To : 9 990 dollars.

Apple Watch 9

Il n’a qu’une seule version, celle de 1 900 dollars.

