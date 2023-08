La méga offre que vous attendiez : SSD 2 To Samsung à 99 euros et une vitesse de 3500 Mbps.

Avez-vous besoin de plus d’espace, de vitesse et de renouveler votre ancien disque dur ou SSD de première génération ? Je vais vous donner une réponse facile et simple : achetez ce Samsung 970 EVO Plus de 2 To pour seulement 240 99 euros sur Amazon. C’est l’une des meilleures offres que vous verrez aujourd’hui sur un SSD de ces caractéristiques. Et si vous voulez économiser encore plus, vous avez le Kingston NV2 de 2 To en promotion à 89,90 euros.

Sa vitesse dépasse la moyenne des autres SSD de type M.2 comme celui-ci. Vous pouvez l’utiliser soit comme disque interne pour le système, soit comme SSD portable pour transporter vos gros fichiers d’un endroit à l’autre avec le boîtier approprié.

Samsung 970 EVO Plus (2 To)

Obtenez un SSD de grande qualité et de grande vitesse pour 99 euros

Le Samsung 970 EVO Plus utilise la technologie de mémoire NAND Flash V-NAND de cinquième génération, ainsi que l’interface PCIe Gen 3.0 x4, pour offrir des vitesses de lecture et d’écriture exceptionnelles. Cela permet une expérience informatique plus rapide et fluide, avec des temps de démarrage et de chargement d’applications considérablement réduits.

Avec une capacité de 2 To, ce SSD offre un espace de stockage étendu pour les fichiers, les applications et les médias. C’est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’espace supplémentaire pour leurs créations multimédias, leurs projets professionnels et leurs collections de données.

Le disque utilise l’interface NVMe (Non-Volatile Memory Express), qui maximise l’efficacité de la communication entre le disque et l’ordinateur. Cela réduit la latence et améliore encore davantage les vitesses de transfert, permettant des performances exceptionnelles même lors de tâches intensives. Il atteint des vitesses de lecture allant jusqu’à 3500 Mbps et d’écriture de 3300 Mbps.

Samsung est connu pour la qualité de ses produits de stockage. Le 970 EVO Plus intègre une technologie de correction d’erreurs et un contrôleur robuste qui améliorent la durabilité et la fiabilité du disque à long terme. De plus, sa conception sans pièces mobiles le rend résistant aux chocs et aux vibrations.

Le SSD 970 EVO Plus accélère la productivité, en particulier dans les tâches qui nécessitent un accès constant aux données, telles que le montage vidéo, la création de contenu et la conception graphique. Les vitesses de lecture et d’écriture rapides réduisent les temps d’attente et permettent un flux de travail plus efficace.

Samsung 970 EVO Plus (2 To)

Dans les environnements professionnels, le 970 EVO Plus peut être utilisé pour accélérer le flux de travail sur des stations de travail traitant des tâches intensives en données, telles que la modélisation 3D et la simulation. D’autre part, les amateurs de jeux vidéo peuvent profiter des performances du disque pour réduire les temps de chargement des jeux et améliorer l’expérience de jeu globale.

