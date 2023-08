Deux des Samsung Galaxy A les plus populaires reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

Le correctif de sécurité d’août 2023 arrive déjà sur les Galaxy A52 5G et Galaxy A53 aux États-Unis avec les versions du micrologiciel A526U1UESAEWG3 et A536U1UES6CWG4, respectivement.

Le Samsung Galaxy A52 5G dans ses quatre couleurs disponibles

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois ceux haut de gamme et ceux milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android, correspondant au mois en cours et jusqu’à présent *une vingtaine d’appareils de la marque ont déjà reçu la mise à jour Android d’août 2023.

Ainsi, après avoir mis à jour ses téléphones pliables les plus récents, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour de sécurité d’août sur deux de ses Galaxy A les plus réussis ces dernières années, les Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A53.

Les Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A53 sont mis à jour avec le correctif de sécurité d’août 2023

Comme nous le confirme SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’août sur les versions débloquées des Galaxy A52 5G et Galaxy A53 aux États-Unis. On prévoit que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible sur les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle compilation de logiciels arrive sur les Galaxy A52 5G et Galaxy A53 aux États-Unis avec les versions du micrologiciel A526U1UESAEWG3 et A536U1UES6CWG4, respectivement. Dans les deux cas, ce nouveau micrologiciel inclut le correctif de sécurité d’août 2023, qui corrige plus de 70 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et résout quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI.

Le Samsung Galaxy A52 5G est arrivé sur le marché au début de 2021 avec Android 11 à bord, il a été mis à jour vers Android 12 à la fin de cette même année et a reçu Android 13 à la fin de 2022. Quant au Samsung Galaxy A53, il est sorti au début de 2022 avec Android 12 et a été mis à jour vers Android 13 à la fin de cette année-là. On prévoit que les deux appareils recevront One UI 6.0 avec Android 14 avant la fin de 2023.

Une fois cette mise à jour de sécurité disponible sur les Galaxy A52 5G et Galaxy A53 du monde entier, vous pourrez l’appliquer sur votre smartphone en accédant simplement à la section Mise à jour du logiciel, que vous trouverez dans le menu des Paramètres de votre Galaxy, puis en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :