Elon Musk est conscient de pouvoir avoir brisé Twitter pour toujours.

Twitter, ou X si l’on se réfère à son nouveau nom, n’est plus ce qu’il était. Il ne s’agit pas seulement du fait que le réseau social ait profondément changé entre les mains d’Elon Musk, mais en termes d’activité, si avant l’arrivée du magnat sud-africain, Twitter connaissait déjà des difficultés économiques, maintenant c’est bien pire. En réalité, Elon Musk lui-même a déjà admis publiquement que sa vision de Twitter pourrait échouer.

Ce tweet a été publié peu de temps après s’être heurté de front aux politiques obligatoires de Google et Apple pour faire partie de leurs stores d’applications respectifs. Et en effet, face aux problèmes constants pour lesquels il ne trouve pas de solution facile, il a finalement admis que « la triste réalité est qu’il n’y a pas de grands réseaux sociaux en ce moment. Nous pourrions échouer, comme beaucoup l’ont prédit, mais nous ferons de notre mieux pour qu’il y en ait au moins un ».

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.

We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.

— Elon Musk (@elonmusk) 19 août 2023