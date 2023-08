Android a un ennemi inattendu : les adolescents

Les adolescents américains ne veulent pas utiliser les téléphones Android, qu’ils considèrent comme étant réservés aux personnes âgées et aux personnes ayant peu de ressources.

Les adolescents américains détestent les téléphones Android.

Le pire ennemi d’Android n’est pas Apple. Non, ce n’est pas une blague. C’est difficile à croire compte tenu du fait que Cupertino essaie depuis un certain temps d’isoler les utilisateurs d’Android de leur écosystème grâce à certaines astuces légales mais questionnables sur le plan éthique. Il y en a plusieurs qui méritent d’être détaillées, mais il est important de savoir qu’elles existent et qu’aux États-Unis, où Apple est le plus fort, être utilisateur d’Android est presque un stigmate.

Et ce stigmate affecte particulièrement les adolescents, qui deviennent en réalité les pires ennemis d’Android en raison de l’élitisme implicite de la stratégie d’Apple, selon ce que rapporte le Wall Street Journal. En effet, selon le prestigieux journal, de nombreux jeunes considèrent aujourd’hui Android comme une technologie ancienne réservée aux « parents et aux personnes âgées ».

« Tu as un Android en 2023 ? »

Cette phrase a été prononcée par Abdoul Chamberlain, un créateur de contenu qui l’a dite dans une vidéo publiée en avril dernier:

Tu as encore un Android en 2023 ? Tu dois avoir au moins 50 ans.

Dans cette même vidéo, Chamberlain affirme que seuls les parents utilisent Android et, bien que de nombreux utilisateurs soutiennent que des téléphones comme le Google Pixel 7 Pro ont des caméras bien supérieures à celles de l’iPhone et même une excellente gestion de l’énergie (comme c’est le cas pour le Samsung Galaxy S23 Ultra), le créateur de contenu refuse de changer son iPhone pour un Android.

La situation empire encore (et beaucoup) lorsque l’on regarde des vidéos qui montrent ce qui se passe dans les écoles. Ces endroits, déjà hostiles en soi, sont devenus encore plus difficiles aux États-Unis : les jeunes utilisateurs d’Android sont appelés « pauvres » ou « moyenâgeux » par ceux qui possèdent un iPhone. Certains seraient peut-être surpris d’apprendre les prix exorbitants du Samsung Galaxy Z Fold 5, par exemple.

Il est important de souligner que cela a commencé avec la stigmatisation de la « bulle verte » ; la discrimination à laquelle les utilisateurs d’Apple soumettent ceux d’Android dans iMessage, car les messages envoyés par ces derniers apparaissent dans une bulle verte.

Ce stigmate, comme nous l’avons dit, semble être propre au marché américain. Apple y contrôle 57% des parts de marché, contre 42% pour Android. 87% des adolescents ont un iPhone et prévoient de rester fidèles à la marque lors de leur prochain achat de téléphone. Et pourtant, dans le reste du monde, Android détient 71% des ventes de smartphones.

En réalité, la dernière publicité de Samsung, inspirée clairement de films comme Vendredi 13, parodie ce sentiment d' »être pire que la mort » que de nombreux adolescents américains associent au fait d’avoir un téléphone Android :

Quoi qu’il en soit, il semble que tout cela soit lié au fait que de nombreux adolescents s’accrochent à ce qu’ils perçoivent comme étant moderne ou à la mode. C’est aussi vieux que le temps lui-même, ce n’est pas nouveau. Et il semble que, du moins pour eux, Android soit une chose du passé. Peu importe à quel point ils se trompent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :