Il ressemble à une corbeille futuriste, mais c’est en réalité le nouveau humidificateur de Xiaomi

Le Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro est doté d’un taux d’humidification de 1500 ml/h, d’un réservoir d’eau de 7 litres et d’un niveau sonore de seulement 31 dB.

Voici le nouveau Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro, le dernier humidificateur d’air de la marque

En plus de sa vaste gamme de téléphones portables, Xiaomi est une marque qui se distingue par son vaste portefeuille de dispositifs intelligents pour la maison, parmi lesquels figurent des robots nettoyeurs, des ventilateurs, des lampes ou encore des friteuses à air. Chaque semaine, le géant chinois lance de nouveaux produits domestiques, et une bonne preuve en est qu’il a récemment présenté un climatiseur portable capable de refroidir jusqu’à 80 mètres carrés.

Eh bien, comme cette semaine ne fait pas exception, la marque chinoise vient de lancer dans son pays natal un nouveau produit qui ressemble à une poubelle futuriste, mais qui est en réalité un nouvel humidificateur d’air qui coûte environ 250 euros.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro

Évidemment, la première chose qui attire l’attention avec le Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro, c’est son design, puisqu’il s’agit d’un dispositif cylindrique de couleur blanche qui est couronné d’un dôme supérieur traité avec une technologie UV distincte, qui lui confère des propriétés hydrophobes qui permettent, par exemple, aux gouttes d’eau de glisser sans effort, de la même manière que sur les feuilles de la fleur de lotus.

En ce qui concerne ses spécifications techniques, il convient de mentionner que ce nouvel humidificateur d’air de Xiaomi nous offre un taux d’humidification de 1500 ml/h et est équipé d’un réservoir d’eau de 7 litres grâce auquel vous pourrez l’utiliser pendant 15 heures en continu.

Un autre point fort du Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro est son faible niveau sonore de seulement 31 dB en mode veille. Cela est obtenu grâce à une sortie d’humidification silencieuse de 400 ml/h, grâce à laquelle vous pourrez dormir même si vous avez l’humidificateur à proximité.

De plus, le nouveau humidificateur de Xiaomi met également l’accent sur l’hygiène et dispose d’un système de stérilisation utilisant une technologie d’eau électrolytique, grâce auquel vous pouvez, en appuyant simplement sur un bouton, lancer un mode d’autonettoyage qui génère une puissante solution de chlore. Cette solution neutralise efficacement 99 % des bactéries dans le réservoir d’eau, le filtre et les tuyaux, vous offrant ainsi un air plus frais et sans odeurs dans votre maison.

Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro est déjà disponible à l’achat en Chine au prix de lancement de 1 999 yuans, soit environ 252 euros.

Nous ne savons pas encore si ce nouvel humidificateur de Xiaomi arrivera sur le marché mondial, mais comme d’habitude, nous vous tiendrons informés de toute nouveauté à cet égard.

