Ordinateur portable à 168 euros, le Pixel 6a à 269 et 5 autres bonnes affaires de la Rentrée des Classes d’AliExpress.

Le Pixel 7a, le Pixel 6a, des ordinateurs portables à moins de 200 euros… Ne manquez pas les bonnes affaires de la rentrée scolaire d’AliExpress.

Le Pixel 6a est un excellent achat pour un peu plus de 250 euros

Cette semaine, AliExpress a lancé une campagne spéciale de réductions, offrant une occasion unique d’acquérir des téléphones mobiles, des tablettes ou des ordinateurs portables à des prix incroyables. Ne manquez pas les bonnes affaires que vous pouvez trouver pendant la rentrée scolaire sur cette plateforme de commerce électronique. Vous avez jusqu’au 28 (lundi prochain) ou jusqu’à épuisement des stocks pour en profiter, alors si quelque chose vous intéresse… n’hésitez pas trop longtemps !

Aujourd’hui, nous allons partager avec vous les 7 meilleures offres de ce premier jour de promotion : vous trouverez deux ordinateurs portables à moins de 200 euros, les deux Google Pixel les moins chers que vous pouvez acheter en ce moment, un haut de gamme OnePlus à seulement 300 euros ou la dernière tablette Xiaomi avec une réduction de 25%. Regardez attentivement car vous trouverez sûrement quelque chose qui vous intéresse.

De plus, il est important de noter que tous les produits sélectionnés ici font partie d’AliExpress Store, vous bénéficierez donc de la livraison gratuite depuis la France, d’une livraison en 5 jours maximum et de deux semaines de retours gratuits.

7 bonnes affaires incroyables sur AliExpress

CHUWI HeroBook Pro. Il y a quatre périodes de l’année où le CHUWI HeroBook Pro est disponible à moins de 180 euros et celle-ci en réalité partie. Si vous voulez un ordinateur portable et que vous êtes sûr de vouloir l’acheter au prix le plus bas possible, vous ne trouverez rien de mieux à 168 euros. Il s’agit d’un ordinateur portable recommandé pour les étudiants, parfait pour être transporté dans un sac à dos (il pèse un peu plus d’un kilo) et pour effectuer des tâches de bureautique basiques.

➡️ Voir l’offre CHUWI HeroBook Pro

CHUWI GemiBook XPro. Si vous souhaitez un ordinateur portable bon marché mais avec une puissance supplémentaire, vous pouvez dépenser 30 euros de plus pour ce modèle, également fabriqué par CHUWI. Il est livré avec Windows 11 préinstallé et un meilleur processeur, sans parler du fait qu’il n’est sur le marché que depuis 6 mois.

➡️ Voir l’offre CHUWI GemiBook XPro

OnePlus 10T. Passons aux téléphones mobiles et profitez de la réduction de plus de 400 euros sur le OnePlus 10T, l’un des meilleurs haut de gamme bon marché que vous pouvez acheter en ce moment. Il est livré avec 8 Go de RAM, le Snapdragon 8+ Gen 1, une charge rapide de 150 W, un écran AMOLED de 120 Hz, un appareil photo Sony de 50 mégapixels avec stabilisateur optique et OxygenOS 12, l’une des surcouches de personnalisation les plus fluides d’Android.

➡️ Voir l’offre OnePlus 10T

Google Pixel 7a. Une autre option intéressante est le Pixel 7a, un téléphone mobile exceptionnel que l’on pourrait qualifier de « l’iPhone SE d’Android ». Pour 369 euros, c’est l’un des achats les plus recommandés que vous puissiez faire pendant la rentrée scolaire d’AliExpress.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 7a (8/128 GB) avec le code ES70

Google Pixel 6a. Et si vous voulez économiser encore plus, vous pouvez opter pour son prédécesseur, le Pixel 6a, pour seulement 269 euros, un prix difficile à ignorer. Tout comme son grand frère, il s’agit d’un téléphone mobile qui se distingue par ses performances et son appareil photo, offrant une qualité rarement vue sur des téléphones de ce prix.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 6a

Xiaomi Pad 6. Elle est arrivée en France il y a seulement quelques mois et bénéficie déjà d’une réduction d’environ 25%. En utilisant le code ES50, vous pouvez obtenir la Xiaomi Pad 6 pour seulement 309 euros, un prix tout à fait compétitif pour une tablette Android de ces caractéristiques. Elle dispose d’un écran de 11 pouces à 144 Hz, d’un appareil photo de 13 mégapixels, d’Android 13, de haut-parleurs quadruples, d’un design premium… C’est un appareil idéal pour le divertissement mais aussi pour travailler.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Pad 6 avec le code ES50

POCO X5 Pro 5G. Nous terminons cette sélection avec une réduction de près de 150 euros sur le POCO X5 Pro 5G, l’un des téléphones mobiles les plus équilibrés de POCO cette année. Il s’agit d’un téléphone mobile bon marché et puissant, un achat vivement recommandé pour ceux qui recherchent un appareil pour le jeu. D’ailleurs, il n’a jamais été aussi bon marché auparavant.

➡️ Voir l’offre POCO X5 Pro 5G avec le code ES30

