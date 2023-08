19 ans de l'introduction en bourse de Google : voici ce que vous auriez gagné en achetant une seule action

La valeur de cette action a été multipliée par près de 753 fois.

Google est l’une des entreprises les plus valorisées au monde

Cela fait 19 ans que Google est entré en bourse. La société fondée en 1998 a mis 6 ans pour le faire, mais depuis lors, elle n’a cessé de croître. Les actions qui, à l’époque, ne coûtaient même pas 100 dollars, coûtent actuellement des dizaines de milliers de dollars. Personne ne savait qu’elle deviendrait un colosse technologique, ni la valeur que cette même action aurait presque 20 ans plus tard.

Une introduction obligatoire et tumultueuse

Google ne voulait pas entrer en bourse, elle a dû le faire car la loi américaine oblige les entreprises de plus de 500 actionnaires à le faire. Bien qu’elle ait choisi cette alternative, elle aurait pu également racheter des actions à ses propres employés pour réduire le nombre d’actionnaires ou être une entreprise présentant des états financiers mais ne vendant pas de contenu au public. Elle n’a choisi aucune de ces deux options, le temps lui a donné raison.

Le matin du 29 avril 2004, elle a annoncé qu’elle entrait en bourse. C’était une stratégie risquée, car les entreprises technologiques n’étaient pas très répandues à l’époque. Investir dans Google ne garantissait rien ; en réalité, les actions étaient demandées à un prix bien inférieur à ce que leurs créateurs estimaient. Dans l’entreprise, on estimait que chaque action valait entre 106 et 135 dollars, mais avant la sortie imminente, elles ont reçu des offres inférieures.

Cela a rendu les dirigeants nerveux, qui ont envisagé de suspendre l’introduction en bourse jusqu’à ce que la situation s’améliore. Les recommandations des experts financiers ne favorisaient pas l’achat d’actions, affirmant qu’elles appartenaient à un secteur instable et récent. Néanmoins, ils ont décidé que c’était le moment de se lancer sur le marché, et ils l’ont fait avec une valorisation de 85 dollars par action. L’entreprise était évaluée à 23 millions de dollars.

Curieusement, peu de temps après, les acheteurs ont manifesté leur intérêt, et l’entreprise recevait ainsi des offres de plus en plus importantes. Ils ont rapidement dépassé la barrière des 100 dollars par action, puis sont passés à 150 dollars, et ainsi de suite jusqu’à atteindre le prix actuel.

Aujourd’hui, cette action de 85 dollars coûte 64 000 dollars selon les applications les plus précises pour investir. Ce n’est pas vraiment la même action en raison de l’augmentation du nombre d’actions et de leur répartition équitable, mais c’est la véritable conversion. Ce n’est pas la seule chose qui a augmenté au cours de ces deux décennies, car la valeur de l’entreprise est passée de 23 millions de dollars à 1 370 000 millions de dollars. On ne voit pas Google cesser sa croissance dans les années à venir, car elle ne se contente pas de développer des applications ou des services en ligne, elle a également étendu son activité aux montres intelligentes et aux téléphones mobiles.

