GCam recevra de grands changements avec l’arrivée des Pixel 8 : toutes les nouveautés

Avec chaque nouvelle génération de la famille d’appareils Google Pixel, une nouvelle version de GCam, l’application de caméra de Google, arrive, ce qui fait depuis des années l’envie de nombreux propriétaires de smartphones Android d’autres marques. Maintenant que les Google Pixel 8 sont en route, une version mise à jour de GCam est également en préparation, dont les nouveautés ont déjà été dévoilées avant l’heure.

C’est AndroidAuthority qui a pu accéder en avance à la version de l’application de caméra qui fera ses débuts aux côtés des Google Pixel 8, révélant ainsi une partie des nouveautés qui accompagneront la prochaine famille de smartphones de l’entreprise américaine.

Accès direct à la vidéo et nouveaux modes dans l’application de caméra des Pixel 8

L’interface de l’application de caméra des Google Pixel n’a pas connu de changements majeurs depuis 2019. Ce sont les Pixel 4 et Pixel 4 XL qui ont introduit les changements les plus importants sur le plan esthétique et ce n’est qu’à la fin de l’année 2023 que nous pourrons voir une évolution vraiment appréciable de l’interface de l’application.

Comme on peut le voir sur les images, le principal changement réside dans un nouvel accès direct permettant de basculer entre Photo et Vidéo depuis le bas de l’écran.

Cet interrupteur fait en sorte que le reste de l’interface soit légèrement déplacé vers le haut, y compris le bouton de capture. Il faudra s’habituer à la nouvelle position.

Le reste des modes sera toujours disposé dans un format de carrousel horizontal juste en dessous du bouton de capture. De plus, Google a apporté quelques modifications aux modes déjà existants, en supprimant la section « Mouvement » pour intégrer les modes de longue exposition et « panoramique d’action » dans le carrousel principal avec des onglets indépendants.

Google va également modifier la façon d’accéder au menu des options de l’application de caméra : à partir de l’arrivée des Pixel 8, il sera nécessaire de faire glisser vers le haut depuis le bas de l’écran pour ouvrir le menu, à l’inverse de ce qu’il faut faire dans la version actuelle.

Il est possible que certains des nouveaux modes et fonctionnalités exclusifs des Pixel 8 ne soient pas encore révélés. Heureusement, vu le rythme auquel de nouvelles fuites sur ces appareils sont publiées, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour continuer à découvrir de nouveaux secrets sur ce duo de smartphones.

