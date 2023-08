NetEase annonce un nouveau RPG en monde ouvert pour PS5, mobiles, PC et cloud : voici Project Mugen

Le nouveau jeu de NetEase sera officiellement présenté le 24 août prochain, peut-être pendant la Gamescom 2023.

Project Mugen est un nouveau RPG en monde ouvert qui arrivera sur PS5, PC, mobiles et cloud

Nous sommes à quelques heures du début d’une nouvelle édition de la Gamescom et de son événement inaugural, l’Opening Night Live 2023, qui promet de nous donner de nombreuses nouveautés sur les jeux déjà annoncés et certainement quelques surprises. Nous vous avons déjà indiqué que le nouveau Delta Force sera officiellement présenté à la Gamescom 2023, tout comme ASTRA: Knights of Veda, un nouveau RPG pour mobiles et PC. En parlant de RPG, il semble que nous devions parler d’une autre proposition du genre qui fera une apparition à la foire mentionnée, du moins, tout porte à croire cela.

Le jeu en question est Project Mugen, un RPG en monde ouvert axé sur l’exploration qui se déroule dans un environnement urbain et est en cours de développement pour la PS5 (console pour laquelle il semble être exclusif), PC, mobiles Android et iOS et le cloud. Ce titre a été annoncé par NetEase, l’un des grands conglomérats asiatiques qui a collaboré à d’autres grands développements, et il est développé par des équipes novices en matière de développement de jeux. Voyons maintenant les détails de ce jeu, qui semble très prometteur.

Project Mugen arrivera sur PS5, PC, mobiles et le cloud, bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir

Comme nous l’avons dit, ses responsables sont novices, mais ce que nous avons pu voir présente un aspect des plus intéressants. Les personnes chargées de mener à bien ce projet sont Naked Rain, responsables du processus créatif, et Thunder Fire Studio, qui sont chargés de la production du titre, tous deux sous l’égide de NetEase. Sans avoir trop de détails sur le projet, au-delà de ce qui a été annoncé avec son premier bref teaser, nous pouvons toutefois deviner qu’un concurrent intéressant pour Genshin Impact arrive, avec des ambiances totalement différentes.

Enveloppé dans une esthétique anime, dans le premier teaser, nous pouvons voir que la ville présentée dans ce titre est une combinaison d’ambiance cyberpunk avec quelques touches classiques, pour ainsi dire. Dans certains aspects, cela peut même rappeler une sorte de GTA, mais pour faire de telles comparaisons, nous devrons en savoir plus sur ce titre, qui semble être présenté officiellement, selon son site web officiel, le 24 août prochain, date à laquelle se tiendra la Gamescom 2023, donc cela s’inscrirait dans la foire allemande du jeu vidéo.

Quoi qu’il en soit, il semble peu probable que ce titre soit présenté lors de l’Opening Night Live 2023 qui aura lieu demain, le 22 août à 20h00 (heure de la péninsule espagnole). Nous serons attentifs pour voir ce qui se passe et ce qui nous est présenté de ce Project Mugen, que ce soit le 24 ou avant. Ce qui est sûr, c’est que ce titre est en cours de développement pour la PS5, les mobiles, le PC et le cloud, bien qu’aucune date de sortie possible n’ait encore été annoncée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :