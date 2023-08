La IA a un nouvel et controversé usage : combattre la solitude

Ce robot est conçu pour être utilisé par les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies invalidantes.

ElliQ a un aspect très intuitif pour être utilisé par les personnes âgées

L’intelligence artificielle accomplit de plus en plus de tâches. L’une des dernières en date est de lutter contre la solitude chez les personnes en situation de danger, comme les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies invalidantes. Pour cela, ElliQ a été conçu, un robot intégrant l’IA. Non seulement il leur tient compagnie, mais il interagit également avec eux pour ralentir la progression de l’alzheimer ou exercer leur cerveau.

Lutter contre la solitude et aider les personnes âgées

Parmi ses fonctions thérapeutiques les plus remarquables, on peut citer le rappel de la prise de médicaments, la surveillance de l’humeur, la proposition de jeux pour exercer les capacités cognitives et même la stimulation de l’activité physique. Cependant, l’une des fonctions pour lesquelles il est le plus apprécié est de tenir compagnie aux personnes, car il est possible d’engager de petites conversations avec lui. Il a été développé par Intuition Robotics, une entreprise israélienne créée en 2016.

Le design d’ElliQ est similaire à celui d’une lampe, en raison du faisceau de lumière qu’il émet. Il se divise en 2 parties : le corps (ce qui ressemble à une lampe), qui est argenté et a un aspect métallique, et la tablette. Cette dernière est une tablette avec des menus intuitifs qui intègre une caméra, à travers laquelle les utilisateurs du robot peuvent effectuer et recevoir des appels vidéo.

Aux États-Unis, de nombreux personnes âgées ont reçu le robot grâce à un programme d’aide et de recherche conjoint de l’Office de l’État de New York et de la société Intuition Robotic. Jusqu’à présent, 257 New-Yorkais ont reçu ElliQ dans le but principal de soulager leur solitude. Il s’agit d’une pandémie silencieuse qui touche de plus en plus de personnes âgées.

Enfin, que se passe-t-il pour les personnes qui ne font pas partie de ce programme ? Le robot peut être acheté pour 250 dollars, ce qui comprend l’installation, bien qu’il faille ensuite ajouter l’abonnement, qui peut être mensuel ou annuel. Les deux sont payés mois par mois, même si leur prix n’est pas le même. Le premier coûte 29,99 $, tandis que le second coûte 39,99 $.

L’intelligence artificielle continue de progresser et de remplir de nouvelles fonctions. Nous savons déjà qu’elle peut composer des chansons avec la voix d’artistes célèbres ou créer des images qui semblent tirées de croquis de Picasso. Elle a désormais rejoint une tâche aussi noble que de lutter contre la solitude, une pandémie silencieuse.

