Ces écouteurs gaming de Corsair coûtent maintenant environ 50 euros sur Amazon grâce à cette réduction.

Voici les Corsair HS55, et ils bénéficient d’une réduction de 30 euros sur Amazon.

Ces Corsair HS55 sont en promotion sur Amazon

Amazon est toujours rempli d’offres et parmi les produits les plus réduits, nous trouvons un grand nombre d’écouteurs, quel que soit leur type. Dans ce cas, les casques qui sont à l’origine de cette offre sont les Corsair, ce qui indique qu’ils sont des écouteurs de jeu qui sont maintenant très attractifs sur Amazon, bien qu’il convienne de mentionner qu’ils étaient déjà de bons écouteurs et très abordables.

Plus précisément, nous parlons des Corsair HS55, des écouteurs de jeu offrant de grandes performances qui étaient vendus au prix de 79,99 euros sur Amazon, bien que leur prix sur le site officiel de la marque soit légèrement inférieur. Quoi qu’il en soit, cette réduction que nous pouvons trouver sur la boutique en ligne d’Amazon fait que leur valeur est réduite et attrayante pour leurs éventuels acheteurs. Si vous en êtes l’un d’entre eux, vous serez certainement ravi d’apprendre que ces écouteurs sont évalués à 4,4 étoiles.

Corsair HS55

Les Corsair HS55 sont au prix d’environ 50 euros sur Amazon

Avec une remise de 38%, ces Corsair HS55 sont disponibles au prix de 49,99 euros sur Amazon, ce qui permet de réduire leur prix total de 30 euros. De plus, rappelez-vous que si vous décidez de les acheter et que vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de leur livraison rapide, ce qui indique qu’ils vous seraient livrés dès demain si vous les achetez aujourd’hui, et gratuitement.

Maintenant, pour voir si ce sont vraiment les écouteurs que vous recherchez pour profiter de sessions de jeu exceptionnelles, vous devrez en savoir plus sur ces Corsair. Eh bien, allons-y et détaillons les caractéristiques de ces Corsair HS55, des écouteurs à arceau offrant un grand confort à leurs utilisateurs, et en grande partie grâce à leurs coussinets en mousse viscoélastique et similicuir. De plus, notez que ces écouteurs pèsent 273 grammes, ils sont donc légers.

Les Corsair HS55 sont également équipés de haut-parleurs en néodyme de 50 mm ajustés sur mesure, ce qui nous aidera à profiter d’un son très clair. Parmi leurs caractéristiques, nous pouvons également trouver un adaptateur USB qui nous permettra d’activer un son surround Dolby Audio 7.1, bien que cela soit uniquement disponible pour les PC, un microphone omnidirectionnel pliable et doté d’une fonction de sourdine, et pour finir, ils ont également une molette de réglage du volume.

Corsair HS55

Avant de finir, rappelez-vous simplement que les Corsair HS55, qui se connectent via un câble Jack 3,5 mm d’une longueur de 1,8 mètre, sont au prix de 49,99 euros sur Amazon grâce à cette offre d’Amazon.

