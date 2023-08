« Ceci est le film préféré d’Ibai Llanos et il est absolument incroyable » (Note: There is no period at the end in this translation as well)

Il s’agit d’un film de très haut niveau qui a fait sensation lors des galas de remise des prix.

Le film préféré d’Ibai Llanos a remporté un Oscar du meilleur film

Ibai Llanos est probablement l’une des personnes les plus influentes dans la nouvelle ère de la communication en streaming. Il attire les foules. Des millions de personnes le regardent quotidiennement et il parvient à remplir des stades avec ses idées originales et rafraîchissantes. Ainsi, il est devenu le streamer hispanophone le plus important, mais cela ne s’est pas arrêté là, car il est également l’une des personnalités les plus influentes dans le paysage international et a reçu de nombreux prix en tant que l’un des meilleurs de l’histoire. C’est pourquoi, Ibai Llanos a été piraté, attaqué et traqué par de nombreuses personnes qui veulent le renverser, mais ses opinions continuent d’être vraiment intéressantes et prises en compte.

Maintenant, il a révélé quel est l’un de ses films préférés et il est vrai que c’est un avis à prendre très au sérieux et que le film est de grande qualité puisqu’il a remporté quatre Oscars.

Le film préféré d’Ibai Llanos

Lors d’un de ses streams, Ibai Llanos l’a raconté en détail comme il en a l’habitude, avec son style d’expression typique qui suscite autant de sympathie parmi ses adeptes et le grand public. Il l’a fait de la manière suivante:

« Avec ‘Parásitos’, j’ai eu quelque chose de très étrange. Je l’ai vu à 3 heures du matin avec Reven, à l’époque du COVID, je commençais à m’endormir et j’ai fini par rebondir sur le canapé. Ça ne m’est jamais arrivé avec un autre film, normalement si je m’endors pendant un film, je sombre. Avec ‘Parásitos’, je me suis presque endormi, à cause du début, des trois heures du matin, j’étais en train de streamer du LOL, je suis crevé, oh je me lève, je fais ça, je sais pas quoi. J’ai fini par vraiment rebondir, mais rebondir, hein, c’est bizarre pour moi » – Ibai Llanos

Ainsi, tout indique qu’Ibai commençait à s’endormir à cause de l’heure tardive, mais finalement, il a trouvé que le film était si bon qu’il est devenu inévitablement accro. Cela démontre la

De quoi parle Parásitos

Dans « Parásitos », nous plongeons dans la vie de deux familles totalement différentes. L’une a tout : de l’argent, une grande maison, une famille assez nombreuse. Tandis que l’autre vit dans un demi-sous-sol dans des conditions lamentables et doit lutter contre les dettes pour ne pas se retrouver à la rue. Ainsi, les deux parties de la Corée du Sud sont clairement représentées. Lorsque les deux familles entrent en contact, l’une remplace progressivement l’autre dans une histoire qui se situe entre la comédie et le drame.

Le film a remporté l’Oscar du « Meilleur film », ainsi que les statuettes dorées du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et du meilleur film international. Cela démontre la solidité du film et sa bonne réalisation.

Malheureusement, il n’est disponible sur aucune plateforme de streaming, donc nous pouvons seulement le louer sur le catalogue d’Amazon Prime Video ou l’acheter en format physique en Blu-ray ou en DVD sur Amazon.

Parásitos

