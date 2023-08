Xiaomi détruit le prix d’une bête : elle est à toi avec 202 euros de réduction.

Tu as l’occasion de ramener à la maison une véritable merveille pour moins que ce que tu attends. Cette offre est brutale.

Le Xiaomi 12T en couleur bleue.

Le Xiaomi que je tiens à te recommander est un téléphone portable qui a pratiquement tout, un smartphone avec lequel tu profiteras pleinement de chaque jour. Le Xiaomi 12T 5G est une bête qui s’effondre dans sa version la plus puissante, il bénéficie de 202 euros de réduction. Les 8 Go de RAM et les 256 Go de stockage qui l’accompagnent placent la barre très haut.

Depuis sa sortie en vente pour presque 650 euros, il s’est écoulé un certain temps et ce 12T bénéficie également d’une réduction sur le site officiel de Xiaomi. Cependant, les 499 euros figurant sur le site chinois ne sont pas aussi tentants. Amazon a le meilleur prix pour un smartphone qui obtient de bonnes notes dans tous les domaines et avec lequel tu seras plus que satisfait.

Xiaomi 12T (256 GB)

Tout ce que tu gagnes avec le téléphone portable de Xiaomi

Son écran était l’un des meilleurs que nous avons testés l’année dernière, avec une grande diagonale de 6,67 pouces, une technologie AMOLED et une résolution Full HD+. Mais ce n’est pas tout, car il est très fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ton contenu préféré sera plus clair que jamais sur cet écran, tu seras complètement captivé.

MediaTek Dimensity 8100 Max

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 120 W

NFC et 5G

Sous son châssis, l’une des meilleures créations de la marque chinoise MediaTek. Le Dimensity 8100 Max est un processeur que tu pourras exploiter sans retenue chaque jour, une puce capable de faire fonctionner n’importe quel jeu ou application facilement. De plus, les 8 Go de RAM veilleront à ce que tu puisses travailler avec plusieurs applications simultanément sans perdre de vitesse.

Xiaomi fait du bon travail depuis des années avec ses caméras, ce modèle en est un excellent exemple. À l’arrière se trouvent un appareil photo principal de 108 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Sors et vis toutes sortes d’aventures, tu pourras les capturer toutes avec qualité et sans te prendre la tête.

Xiaomi 12T (256 GB)

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, ce Xiaomi 12T reste un achat spectaculaire pour moins de 450 euros. C’est un smartphone puissant et complet avec lequel tu ne manqueras de rien, capable d’offrir une très bonne expérience utilisateur. Si tu cherches un téléphone portable dont tu n’auras pas à te soucier, c’est un excellent choix.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoins la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :