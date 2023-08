Elon Musk souhaite supprimer l’option de bloquer les utilisateurs sur X… mais Apple et Google pourraient l’empêcher.

Apple et Google protégeront la fonctionnalité de blocage.

Elon Musk, magnat sud-africain et propriétaire de Twitter, se heurte frontalement à Google et Apple dans ses intentions avec X

Elon Musk reste concentré sur la réalisation des idées les plus controversées possibles sur X, le réseau social que nous connaissions auparavant sous le nom de Twitter. La dernière idée du magnat sud-africain est de supprimer l’option de bloquer les utilisateurs, ce qui a suscité beaucoup de controverse sur X. Cependant, cela pourrait être moins réalisable que ce qu’Elon Musk pensait, car Apple et Google ne céderaient pas.

Bloquer le blocage des blocages sur X

L’un des plus grands problèmes auxquels Elon Musk s’attaque récemment est celui du blocage des annonceurs par la communauté. En effet, depuis qu’il est à la tête de X, le nombre d’annonces a également augmenté sur la plateforme. Cela a irrité de nombreux utilisateurs, qui choisissent de bloquer de nombreux annonceurs qui ne les intéressent pas. Musk voudrait supprimer le blocage pour libérer les annonceurs. Cependant, Apple et Google ne permettraient pas la suppression de l’option de blocage.

La principale raison en est que l’App Store d’iOS et le Play Store de Google exigent que toute plateforme de médias sociaux propose la possibilité de bloquer des utilisateurs. Par conséquent, si X envisageait d’activer cette fonction, elle risquerait d’être supprimée des boutiques d’applications Android et iOS, ce qui serait un coup très dur pour l’application. Par conséquent, tout laisse penser à ce que Elon Musk abandonnera cette idée, car le sacrifice serait trop important.

Removal of the block button may violate Apple and Google’s app store policies requiring the ability for users to block content pic.twitter.com/el3E9Hq7Ce — Dexerto (@Dexerto) 18 août 2023

Les multiples controverses de Musk avec X

Depuis qu’Elon Musk est devenu propriétaire de Twitter fin 2022, les controverses ont toujours entouré le réseau social de microblogging. Quelques mois plus tard, l’entreprise elle-même serait absorbée par X Corp, la société mère de Musk. Et finalement, le changement le plus radical a été la suppression de toute la marque de Twitter pour devenir X.

Elon aime toujours attirer l’attention, même si ses investisseurs ne l’apprécient pas autant ; cela a fait chuter la valeur de Twitter de plus de 66% en moins d’un an. Après autant de polémiques et de décisions impopulaires, il reste à voir quelle sera la voie à suivre à court terme avec X, mais une chose est claire, avec des concurrents récents comme Threads ou BlueSky, toute erreur future pourrait lui être très préjudiciable.



