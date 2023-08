Ce film a dévoré Barbie et Oppenheimer lors de sa première et est prêt à tout dévaster.

Le film chinois a réussi à faire un tabac au box-office lors de son premier week-end.

Ce film a surpris en faisant un carton au box-office

Seul un film avait réussi à battre Oppenheimer et Barbie jusqu’à présent. Cependant, un nouveau film a surgi de nulle part pour prouver qu’il existe de nombreuses options capables de surpasser l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma : Barbie. Le film de Greta Gerwig, réalisé par Margot Robbie, est entré dans le top des quarante films les plus rentables de l’histoire, mais un nouveau film assez méconnu en Occident a réussi à détrôner la toute-puissante Barbie et Oppenheimer sur son chemin.

Ainsi, ce film dont on ne connaissait pas grand-chose en Occident a réussi à vendre autant en Chine qu’il a détrôné dès son premier week-end ce que Barbie avait réussi à accomplir, devenant ainsi le film le plus rentable de l’année le week-end de sa sortie. En attendant l’arrivée de Barbie en streaming, il est maintenant temps de voir le film qui fait un carton.

Le film qui a vaincu Barbie

Barbie est un film exceptionnel. C’est le premier film réalisé par une femme à dépasser le milliard de dollars de recettes et c’est également un film très précieux qui a reçu un grand support de la part de la critique et du public.

Cependant, No more bets, un film en provenance de Chine, a réussi à surpasser dès sa première semaine les recettes de Barbie lors de son -également- premier week-end.

Le film chinois a rapporté 371 millions de dollars lors de son premier week-end selon le média Screen Daily. Cela démontre l’immense marché qu’est devenue la Chine, étant donné que le film n’est sorti que dans ce pays et a déjà réalisé une telle somme qu’il est difficile d’imaginer qu’un autre film puisse le surpasser cette année.

Cependant, il y a un truc, car les recettes comprennent également l’argent récolté grâce à la prévente des billets, il est donc important de noter qu’il y avait déjà environ 70 millions de dollars de recettes avant que le film ne sorte en salles de cinéma.

Alors que d’autres films qui s’attendaient à remporter un grand succès au box-office comme « Blue Beetle » se sont plantés, ce film méconnu semble démontrer un niveau fulgurant dans un seul pays. Et de plus en plus de voix affirment que le pôle du cinéma se déplace lentement vers la Chine. Cela est évident lorsque certaines superproductions sont spécifiquement conçues pour ce marché, comme ce fut le cas pour La grande muraille ou l’adaptation en live-action de Mulan.

Mais de quoi parle No more bets ? Il s’agit d’un couple victime d’une arnaque sur internet et qui se retrouve tellement ruiné qu’il doit travailler dans une usine pour survivre. Cependant, leur objectif est de retrouver leur train de vie en exploitant les autres, ils rencontrent donc un joueur dont ils peuvent voler tout l’argent et c’est leur mission principale tout au long de ce thriller.

La Chine a montré une grande dévotion pour les thrillers ces dernières années, et ce film l’a prouvé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :