Les iPhone 15 pourraient venir avec des câbles USB-C assortis à leur couleur

Les câbles USB-C des iPhone 15 seraient assortis à leur couleur.

Une nouvelle rumeur suggère que les iPhone 15 viendraient avec des câbles assortis à leur couleur.

On s’attend à ce que les iPhone 15 suppriment trois des éléments les plus emblématiques des iPhone, dont le port Lightning. Un port qui serait remplacé par l’USB-C, ce qui permettrait aux prochains iPhone d’avoir la charge la plus rapide de leur histoire, atteignant 35 W, du moins présumément sur les modèles Pro.

Récemment, de nouvelles informations ont fuité concernant la charge et le port USB-C des iPhone 15. Il semble en effet qu’Apple envisage de proposer des câbles USB-C colorés assortis à la couleur des iPhone 15. C’est-à-dire, comme on peut le voir par exemple sur les HomePod mini.

C’est une affaire de couleurs

Selon les informations partagées par MacRumors, la société à la pomme aurait l’intention de lancer des câbles USB-C colorés pour les iPhone 15 et 15 Plus. Rappelons qu’Apple est plus audacieuse avec la gamme chromatique de ses iPhone sans l’appellation Pro, il serait donc logique que ce soit seulement sur les modèles réguliers. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que nous pourrions être en présence des couleurs des iPhone 15, à condition bien sûr que cette rumeur soit vraie.

C’est Majin Bu qui a partagé ces informations depuis son compte personnel de X. Ce leaker a de l’expérience dans la fuite d’accessoires pour l’iPhone, comme ses étuis. Ce leaker a une longue liste de rumeurs vérifiées, donc nous pourrions être en présence d’informations exactes, avec les distances respectives, bien sûr.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can’t trace the resource, so I can’t be sure if it’s true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) Aout 19, 2023

Après la publication de ce tweet, un autre utilisateur s’est joint à la rumeur en partageant plus de photos des prétendus câbles pour les iPhone 15 et 15 Plus et en ajoutant que les nouvelles couleurs pourraient être blanc, noir, jaune, violet et orange. La variante de couleur orange serait cependant un peu plus rosée, selon ce qu’affirment les informations de MacRumors, car elle serait l’une des couleurs des appareils.

iPhone 15 Pro USB-C Cable DVT Sample

Full black including connectors inside, comes with black SR(Strain relief plastic tubes) which different with the existing Woven Cable with USB-C from  (Except the one of Mac Pro)#Apple #appleinternal @HartleyCharlton @URedditor pic.twitter.com/pbjMDfpXu0 — Kosutami (@KosutamiSan) Aout 21, 2023

Ainsi, les câbles USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Plus seraient assortis aux couleurs des appareils. Si ces rumeurs s’avèrent vraies, nous serions en présence de la gamme de couleurs des iPhone 15. Il convient toutefois de noter que d’autres couleurs telles que le vert menthe ou le bleu auraient également été envisagées.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :