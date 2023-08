L’iPhone que je recommande le plus a une grande réduction sur Amazon: il pourrait être à toi pour 150 euros de moins

Il s’agit de l’un des derniers iPhone et il est moins cher que son modèle précédent.

L’iPhone 14 bénéficie d’une super offre sur Amazon

Actuellement, si je devais recommander un iPhone, je pense que je ne me tromperais pas en disant que la meilleure option de toutes est l’iPhone 14. Et pas seulement parce que c’est le dernier iPhone ou qu’il a des caractéristiques incroyables, mais aussi parce qu’à ce prix sur Amazon, c’est le meilleur choix pour quelqu’un à la recherche d’un nouvel iPhone.

Et en effet, l’iPhone 14, le dernier smartphone d’Apple, pourrait être à vous pour seulement 879 euros. Autrement dit, une réduction de près de 150 euros si l’on considère que son prix officiel sur l’Apple Store est de 1009 euros et qu’il pourrait être à vous pour moins que le coût d’un iPhone 13, qui se situe à 911 euros. Vous auriez donc un tout nouvel iPhone de dernière génération, pour moins que le coût d’un iPhone inférieur dans la gamme et sorti il y a deux ans.

Pourquoi l’iPhone 14 est ma recommandation

Tout d’abord, l’iPhone 14 est un smartphone au design attrayant qui ne laisse personne indifférent. Non seulement pour son corps et sa forme, mais aussi pour son écran frontal. Cet appareil est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une haute résolution, ce qui indique que tout contenu sera spectaculairement beau.

Un autre aspect qui fait que cet iPhone se démarque est son processeur. À l’intérieur de l’iPhone 14 se trouve une puce A15 Bionic qui est actuellement l’un des meilleurs processeurs du marché. Associée à une intégration fantastique avec le logiciel, elle fera en sorte que l’iPhone se sente rapide dans toutes les circonstances.

Ensuite, nous avons son système photographique. Il dispose d’un double appareil photo arrière avec 12 + 12 Mp, offrant d’excellents résultats. Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais ils ne le sont pas. Grâce au logiciel d’Apple, vous pourrez devenir un excellent photographe. Sans parler des selfies, qui seront également superbes grâce à sa fonction spéciale.

Enfin, sa batterie ne fait pas défaut car elle a une grande autonomie de 3279 mAh. D’autres fonctionnalités qui font la renommée de cet iPhone 14 sont son Dual SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 30 min à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield, et une grande variété de couleurs parmi lesquelles on trouve le Médianoche, Blanco Estrella, Rojo, Púrpura, Amarillo y Azul, qui sont tous en offre.

En résumé, l’iPhone 14 est l’un des iPhone qui vaut le plus la peine en ce moment. Pour ce prix et ses excellentes caractéristiques, vous pourriez obtenir l’un des derniers iPhone, mais pour beaucoup moins, soit seulement 879 euros. Un iPhone que vous aurez pendant de nombreuses années, mis à jour et avec lequel vous pourrez profiter d’une expérience exceptionnelle grâce aux dernières fonctionnalités d’iOS, comme celles qui arriveront avec iOS 17.

