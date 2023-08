Le PDG de Lenovo fait une prédiction sur l’intelligence artificielle

Lenovo s’est imposé comme l’une des plus grandes marques technologiques au monde.

Les bureaux de Lenovo en Occident

Lenovo est l’une des marques les plus emblématiques de la technologie. Tant ses téléphones mobiles que ses ordinateurs portables sont généralement à la pointe du développement et de la recherche. C’est pourquoi les déclarations de son PDG sur une technologie qui fait chaque jour davantage les gros titres, l’intelligence artificielle (IA), sont très importantes. Ainsi, alors que des débats continus ont lieu sur les professions qui vont disparaître à cause de l’IA et que certains gourous affirment qu’elle est la nouvelle bombe atomique, il est clair qu’il y a aussi de la place pour l’optimisme.

Ainsi, le PDG de Lenovo a été clair dans son message et a souhaité transmettre une sécurité et un message assez positif sur le développement de l’IA dans son secteur d’activité.

L’IA est l’avenir de la technologie mobile

Le PDG de Lenovo, Yang Yuanqing, a parlé du développement rapide de l’IA dans les environnements mobiles. Selon Gizmochina, cela s’est produit à un moment où il s’adressait à ses employés dans une lettre ouverte après la clôture économique du dernier trimestre.

Yuanqing estime que cette année, nous ne verrons pas beaucoup de choses liées à l’IA, mais il est certain qu’à partir de l’année prochaine, tous les téléphones et les mobiles commenceront à utiliser l’IA de manière sophistiquée et bien mise en œuvre dans ce genre de domaines. Il semble que la marque soit très optimiste dans ce domaine, c’est pourquoi elle a décidé de faire un gros investissement dans le domaine de l’IA. Son objectif est de l’introduire sur le marché dans lequel elle évolue et de l’adapter pour qu’elle soit bien meilleure que l’IA des téléphones mobiles telle que nous la connaissons actuellement. Il s’agit donc d’un mouvement intéressant qui pourrait marquer l’avenir de la technologie.

Au cours des prochaines années, l’IA sur nos mobiles connaîtra un énorme changement.

Cela ne se produira pas cette année, où les changements seront encore discrets.

L’entreprise va investir une bonne partie de ses ressources dans le développement de l’IA.

Lenovo pourrait être à la recherche d’une diversification de ses activités.

Cependant, elle ne s’en sort pas mal dans ses domaines d’activité forts.

Avec un bénéfice de 13,3 milliards de yuans au premier trimestre de l’année, l’entreprise s’est imposée comme l’une des plus fiables dans le domaine des ordinateurs portables, et ses incursions dans le domaine mobile lui donnent également d’excellents résultats.

