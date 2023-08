Xiaomi veut s’imposer dans votre cuisine à tout prix : la bouilloire électrique Xiaomi Glass est sa nouvelle bouilloire électrique qui séduit par son design brutal

Sans aucun doute, il n’est surprenant pour personne que Xiaomi lance l’un de ces produits qui sont très éloignés des téléphones classiques, des téléviseurs intelligents ou des accessoires auxquels nous sommes habitués. Cependant, la société asiatique continue de nous surprendre aujourd’hui avec des dispositifs tels que la nouvelle Xiaomi Electric Glass Kettle, une bouilloire électrique qui attire l’attention par son design incroyable et qui est déjà disponible à l’échelle mondiale.

Cependant, pour l’instant, la seule chose que nous pouvons vous dire est qu’il a été présenté sur le site Global de la marque, il faudra donc attendre quelques semaines pour pouvoir savoir quand il sera disponible à l’achat et à quel prix nous pourrons l’acquérir, une information qui n’est pas encore disponible.

Verre de haute qualité et une puissance de chauffage impressionnante

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, cette Xiaomi Electric Glass Kettle se distingue surtout par son design en verre de borosilicate de haute résistance qui nous permet de voir tout l’intérieur du récipient pendant que nous chauffons le liquide à l’intérieur, une esthétique simple mais vraiment utile.

En réalité, ce produit peut contenir une capacité totale de 1,7 litres et chauffer ce liquide en quelques secondes grâce à un système qui atteint une puissance allant jusqu’à 2 200 W, rien de moins. Bien sûr, étant donné ces températures, la bouilloire est équipée d’une poignée en plastique pour éviter les brûlures ainsi que d’un petit bouton pour ouvrir facilement son couvercle supérieur sans le toucher.

Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi quelques détails très intéressants. Le premier est que nous avons une petite lumière LED qui sert d’indicateur de température pour savoir si le liquide est chaud ou non, et d’autre part, il est également équipé d’un filtre amovible qui améliore encore la qualité de l’eau que nous introduisons à l’intérieur pour éviter les petites particules.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Electric Glass Kettle

Comme nous vous l’avons mentionné au début de ce post, la nouvelle Xiaomi Electric Glass Kettle est déjà disponible sur le site Global de la marque, mais il n’y a pas encore confirmation de sa commercialisation en France ni de son prix officiel. Pour l’instant, il faut attendre, mais c’est sans aucun doute un produit très attrayant que de nombreux utilisateurs aimeraient avoir dans leur cuisine.

Plus d’informations | Xiaomi Global

