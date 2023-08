Le meilleur prix de l’année pour ce Pixel 6a : 269 euros pour l’un des meilleurs téléphones compacts

Le téléphone portable Google le plus petit, le plus puissant et avec la meilleure caméra que vous pouvez acheter.

Ce Pixel 6a est un achat fantastique si vous avez besoin d’être à jour et d’avoir une très bonne caméra.

Pour seulement 269 euros sur AliExpress, vous pouvez obtenir un Google Pixel 6a en ce moment. Les unités sont limitées à ce prix, donc vous devez être rapide pour en profiter. Si vous souhaitez voir d’autres prix de référence, vous pouvez l’obtenir dès aujourd’hui pour 325 euros sur Amazon ou 349 euros dans le Google Store.

C’est l’un des premiers téléphones portables à être mis à jour vers Android 14 cette année. Si vous recherchez un bon appareil photo, avec un petit écran spectaculaire, un téléphone que vous pouvez utiliser complètement d’une seule main et avec une puissance digne des hauts de gamme, ce Pixel 6a est votre prochain terminal.

Achetez le Pixel 6a pour seulement 269 euros

La promotion d’AliExpress sera disponible jusqu’au 28 août prochain le matin, mais seuls les plus rapides pourront obtenir le Pixel 6a avec une réduction supplémentaire de 50 euros par rapport au prix indiqué de 319 euros. Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez essayer de l’acheter sur AliExpress France pour 274 euros.

Tenir un téléphone comme le Pixel 6a dans la main est quelque chose que nous n’avions pas fait depuis des années, depuis que les téléphones avaient pour objectif de dépasser les 6 pouces d’écran et que peu y parvenaient. Ce Pixel 6a a un corps compact en plastique et alliage d’aluminium de 8,7 mm d’épaisseur. Il est très premium au toucher.

À l’avant, il dispose d’un écran OLED de 6,1″ Full HD+ avec un rafraîchissement de 60 Hz, du Gorilla Glass 3 pour protéger son écran et des couleurs vibrantes qui vous laissent stupéfait. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

La caractéristique la plus impressionnante de ce téléphone Google est son appareil photo. Il comporte à l’arrière un double appareil photo de 12 MP avec un grand angle Sony et une stabilisation optique de l’image. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps et prendre des photos d’un niveau élevé, surtout si vous souhaitez réaliser des portraits semi-professionnels. Son objectif Sony de 8 MP à l’avant prend des selfies merveilleux.

Le moteur de ce terminal Android compact est le Google Tensor de 1ère génération, le même que celui des Pixel 6 et 6 Pro. C’est un processeur très fiable, qui n’est pas le plus puissant du marché, mais qui est suffisant pour tout faire actuellement. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne UFS 3.1.

Malgré sa taille compacte, il dispose d’une batterie de 4410 mAh. Avec une utilisation contrôlée, il pourrait nous donner jusqu’à un jour et demi d’autonomie. Il dispose d’une charge rapide de 18W, ce qui nous permettra de charger jusqu’à 100% en environ une heure et demie. En termes de connectivité, il est dans la moyenne haut de gamme : 5G, NFC, Dual SIM, GPS, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Le lien envoi sur Amazon.es qui propose des prix moins chers. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

